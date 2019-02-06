دراسة حديثة تكشف أن الألمان ينفقون مليارات اليوروات لشراء القهوة

كشفت دراسة حديثة أن المواطنين الألمان أنفقوا نحو أربعة مليارات يورو خلال عام واحد لشراء مشروبهم المفضل في الصباح، ألا وهو القهوة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق وتم نشر نتائجها الأحد أن الألمان أنفقوا هذه المبالغ على شراء القهوة بمختلف أنواعها من المتاجر في الفترة بين مطلع شهر ديسمبر عام 2017 وحتى بداية نفس الشهر من عام 2018.

وبذلك يكون الألمان قد اشتروا كمية قهوة تقل بعض الشيء عن نظيرتها خلال العام السابق لهذه الفترة، حيث تراجعت الكمية إلى 382 مليون كيلوجرام، أي أقل بنسبة 2.8 بالمئة عما تم رصده قبل عام، بحسب الدراسة.

ولكن باحثو السوق لا يرون أن ذلك يعني بالضرورة تراجعا في استهلاك الألمان للقهوة.

وقالت خبيرة المشروبات بشركة أبحاث السوق كريستيانه شتوك: "بحسب تقييمنا، يمكن أن يرجع ذلك إلى أن الألمان يشربون القهوة بصورة متكررة خارج المنزل".

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