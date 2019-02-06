تعرف علي فوائد السمك لمرضى السكري

فوائد السمك لمرضى السكري متعددة ومهمة، ولطالما نصح الأطباء ومختصي التغذية مرضى السكري بتناول السمك على الأقل مرتين في الأسبوع والتركيز عليه في النظام الغذائي أكثر من اللحوم البيضاء و الحمراء نظرا لتركيبته الغذائية وفوائده و على الصحة.

فوائد السمك لمرضى السكري:

السمك قليل السعرات الحرارية .

غني بالدهون الصحية المفيدة لمرضى السكري.

من فوائد السمك لمرضى السكري ضبط مستوى ضغط الدم.

يحتوي على أوميجا 3 وهو من العناصر المهمة للصحة.

يساعد السمك على ضبط مستوى السكر في الدم.

يحمي السمك من زيادة مستوى الكوليسترول في الدم.

السمك يقي القلب من الأمراض.

السمك يعزز المناعة لدى مريض السكري.

سهل الهضم ولا يسبب اضطرابات في الهضم.

يقي من مرض تصلب الشرايين.

من فوائد السمك لمرضى السكري الوقاية من أمراض الالتهابات.

يقي من أمراض العيون التي تعتبر من مضاعفات مرض السكري.

مصدر مهم للبروتين و الكالسيوم وهي عناصر يحتاجها مريض السكري.

يحتوي السمك على إنزيم يخفض من مضاعفات مرض السكري.

أفضل أنواع السمك:

السلمون والماكريل والرنجة وسمك السلمون المرقط، السردين، سمك الهلبوت، وسمك التونة.

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