شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح عشان طفل التوحد يحضر الأفراح وأعياد الميلاد من غير ما يخاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الغالب يعانى أطفال التوحد من الانطوائية والعزلة والخوف من الزحمة والضوضاء، وهنا يظهر دور الأبوين فى مساعدة الطفل على التعامل مع الآخرين دون الخوف منهم وحضور أعياد الميلاد والحفلات دون الرهبة من الحضور.



طفل التوحد

لذلك يقدم موقع friendshipcircle، بعض النصائح لمساعدة اطفال التوحد على حضور الحفلات وأعياد الميلاد دون الخوف من الموجودين، ومنها:

1: قبل حضور الحفل يجب أن تحكى لطفلك عن أجواء الحفلات وأعياد الميلاد والشموع والأغانى حتى لا يشعر بالفزع عندما يشاهد ذلك مرة واحدة.

2: إذا كنت تعرف أن طفلك لن يأكل الطعام فى الحفلات فلا بد من احضار بعض الأطعمة المفضلة لديه.



التوحد

3:اجعل للطفل دور مهم فى الحفلة، فمن الممكن احضار الكاميرا الخاصة به ليقوم بدوره ويصور الموجدين بالحفل دون الخوف منهم او من الزحمة.

4:لا تجبر الطفل على فعل أى شئ لا يحبه فى الحفل، وإذا لاحظت عليه الضيق او الزهق خذه الى مكان هادئ لتهدئته.

5:لا تجبر طفلك على ملابس محددة ولكن اسمح له ان يرتدى ملابس مريحة بالنسه له.

6:اخبر اصدقائك وأقاربك فى وقت مبكرا ان طفلك سيحضر الحفل ، فذلك سيعطيهم وقت لاستقبال الطفل وتخفيف التوتر والقلق الذى قد يشعر به.