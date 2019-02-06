شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تتسبب بمشاكل في المعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات:

تسبب بعض الوجبات الغذائية تلبكاً معوياً وعسراً في الهضم، كما تسبب في بعض الأحيان إسهالاً، كونها تحتوي على مواد يصعب هضمها، لذلك ينصح متخصصو التغذية في التقليل من تناول هذه الأطعمة.

وتشمل القائمة التي يرى المتخصصون أنها تتسبب في إرباك الجهاز الهضمي، وفقاً لـ”العربية”، الأطعمة التالية:

– الأطعمة المقلية: كونها غنية بالدهون، وتماثلها في ذلك الصلصات الدهنية واللحوم والحلوى الدسمة، حيث تتسبب في الإصابة بالإسهال، وينصح بتناول الأطعمة المشوية والمخبوزة والصلصات الخفيفة المحتوية على الخضروات بدلاً عنها.

– الحمضيات: وهي غنية بالألياف وتتسبب باضطرابات في المعدة لبعض الأشخاص، ومنها البرتقال والقريب فروت.

– السكر الصناعي: مضغ اللبان المصنوع من السوربيتول أو تناول الأطعمة المصنوعة من السوربيتول يحدث ارتباكا في المعدة.

– الإكثار من الكربوهيدرات: رغم أنها جيدة للهضم، إلا أن الإكثار منها يحدث نتائج عكسية، لذلك ينصح بالتقليل من تناولها.

– الفاصوليا: غنية بالبروتين والألياف المفيدة صحياً، إلا أنها تحتوي على السكر، ما يسبب المغص بعد تناول كميات كبيرة منها، وينصح بنقعها للتخلص من السكر الذي تحتويه.

– الملفوف: يحتوي على السكر، وينصح بطهيه جيداً لاحتوائه على ألياف يصعب هضمها.

– سكر الفاكهة: يصعب هضمها، وتؤدي كثيراً للإسهال والانتفاخ والتلبك المعوي.

– الأطعمة الحارة: مثل الفلفل الحار، تسبب في الحرقة وعسر الهضم، ورغم فوائدها الصحية إلا أن تناولها بكميات كبيرة يسبب مشاكل في المعدة.

– منتجات الألبان: الشخص الذي ليس لديه نقص في الإنزيم الخاص بهضم سكر الحليب أو منتجات الألبان، عليه تجنب منتجات الحليب، أو استشارة الطبيب لتعويض الأنزيم المفقود.

– النعناع والقهوة والكاكاو: تسبب ارتخاء في الجزء العلوي من المعدة، ما يسمح للطعام بالانتقال للمريء مرة أخرى، الأمر الذي يسبب حرقة، وينصح بالتقليل من النعناع والقهوة والكاكاو.