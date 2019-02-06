ردّ فعل غريب للملكة إليزابيث عند سماعها خبر وفاة ديانا

تُوفّيت الأميرة ديانا بحادث مأساوي في 31 أغسطس/ آب من العام 1997، لكن تلك الحادثة لا تزال مادة دسمة للصحف والمجلات إلى الآن، وعند وصول خبر الوفاة إلى بريطانيا، كانت الملكة إليزابيث في بالمورال مع ابنها الأمير تشارلز وحفيدَيْها ويليام وهاري.

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ووقع الحادث المميت عندما كانت ديانا في عطلة مع عشيقها، الملياردير دودي الفايد، إذ تحطمت السيارة التي كانا فيها في نفق بباريس، وقتل دودي والسائق على الفور، بينما أعلنت وفاة الأميرة في المستشفى في الساعة الرابعة صباحا.

ويعدّ الأمير تشارلز أوّل فرد من العائلة المالكة يتم إعلامه بخبر وفاة الأميرة ديانا، وأصيب حينها بصدمة شديدة، ثم أبلغت الملكة بالخبر المحزن، وكان رد فعلها إزاء وفاة زوجة ابنها السابقة بالقدر نفسه من الصدمة.

وصرحت الخبيرة الملكية، إنغريد سيوارد، للقناة "Channel 5 documentary" قائلة: "خرجت الملكة من غرفة نومها ممسكة بزجاجة ماء ساخن، وكان رد فعلها الأول قولها لقد قام أحد بتشحيم الفرامل".

وواجهت الملكة انتقادات لاذعة من الجمهور لعدم تركها مكان قضاء العطلة في بالمورال والعودة على الفور إلى لندن، وزعمت التقارير الملكية حينها أن قرار البقاء في أسكتلندا اتخذ من أجل مصلحة الأميرين هاري وويليام، وذلك بمنحهما فرصة "لامتصاص صدمة موت والدتهما، على انفراد".

وقالت مؤلفة كتاب "The Diana Chronicles"، تينا براون، إن تشارلز "انهار تماما" بسبب إعلامه بالخبر. وأضافت: "كان يعلم أن هذا كان فظيعا، وأنه سيلقى عليه باللوم في وفاة ديانا".

واتخذت الملكة والأمير تشارلز قرارا بعدم إيقاظ الأمراء وانتظار الصباح لإبلاغهما بهذه الأخبار المروعة، عندما يستيقظون من نومهم.

وترددت الملكة ونجلها في كيفية إعادة جثمان ديانا إلى بريطانيا، وأراد أمير ويلز السفر إلى فرنسا على متن الطائرة الملكية لجلب جثمان زوجته السابقة، لكن الملكة لم تسمح بذلك في البداية.

وقال الصحافي وصديق ديانا، ريتشارد كاي: "كانت هذه خطوة مفاجئة وشجاعة، كان زوجها سابقا، ولم يكن له الحق في الوجود هناك سوى كونه أبا لأبنائها".

وأضاف كاي قائلا: "أراد تشارلز أن يأخذ الرحلة الملكية إلى باريس لكن الملكة لم تسمح بذلك.. قاتل تشارلز من أجل ديانا أكثر مما قاتل من أجلها في حياتها".

ورفض أمير ويلز التراجع، إلى أن وافقت الملكة في النهاية على السماح له بالسفر على متن الطائرة الملكية لجلب جثمان زوجته السابقة إلى بريطانيا، وعندما وصل

إلى المستشفى، استقبله الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وأشارت التقارير الصحافية آنذاك إلى أن تشارلز كان "مدمرا"، ووصف الأخير تلك اللحظات، في وقت لاحق، بأنها أحد أسوأ تجارب حياته.

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