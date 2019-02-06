لاجئة سوريّة تقتل زوجها بفنجان قهوة و3 حبات "فياغرا"

بيروت _ لايف ستايل
ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة "زحلة" اللبنانية القبض على لاجئة سورية، بعد أن قتلت زوجها بدس ثلاث حبات من منشط "الفياغرا" بفنجان قهوة، داخل خيمتهما؛ ما أدى إلى إصابته بجلطة توفي على إثرها.
وغادرت الزوجة بعد ارتكاب جريمتها إلى حيث مخيم أهلها في منطقة أخرى، لكن أهل الزوج اشتبهوا بها، فتم إيقافها من قبل الشرطة، حيث أقرت بقتلها زوجها بالتعاون مع عشيقها، الذي تم ضبطه أيضًا. وفق "صيدا أون لاين".
واعترفت الزوجة خلال التحقيقات، إنها هربت إلى أهلها بانتظار "العدة الشرعية"، لتعود إلى حضن عشيقها، وذلك قبل أن يتم اكتشاف جريمتهما.
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