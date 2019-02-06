شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حاجات لازم تعرفيها قبل ما ترضعى طفلك من الببرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون "الببرونة" فى بعض الأحيان هى البديل الوحيد لثدى الأم عندما لا تستطيع الأم إرضاع الطفل طبيعيا، لكن هناك معايير وشروط قبل أن يتم استخدامها حتى لا تنقل للطفل أى أمراض أو بكتيريا.

ووفقا لما ذكره موقع webmd فأن أبرز الأشياء التى يجب على الأم مراعاتها عند إرضاع الطفل من الببرونة:



الببرونة

1: يوجد نوعين من الببرونة وهما الزجاج أو البلاستيك، فبعض الأمهات تفضل البلاستيك نظرا لوضعها فى الحقائب دون الخوف عليها من الكسر، لكن من الأفضل استخدام الببرونة الزجاجية ضد الكسر لأنها خالية من المواد الكيميائية التى قد تضر صحة الطفل.

2: يجب أن تعقم الببرونة قبل وضع اللبن فيها، وذلك فى وعاء من الماء المغلى لمدة 5 دقائق، ويمكن غسل الزجاجات والحلمات باستخدام المنظفات والمياه الساخنة باليد أو فى غسالة الأطباق ويفضل أن تغسل باليد.

3: يجب أن تختبر درجة حرارة الحليب قبل إعطائها للطفل حتى لا يعرضه لالتهابات فى الفم والمعدة .



ببرونة

4: تجنب وضع الببرونة فى الميكرويف لتسخينها وإعطائها للطفل، ومن الممكن تدفئة الحليب عن طريق وضع الببرونة فى وعاء صغير من الماء المغلى وتدفئته لدقائق بسيطة ثم إعطائها للطفل.

5: رضاعة الطفل بشكل صحيح ورفع رأسه قليلا حتى لا يتعرض للتجشؤ وتسوس الأسنان.

6: تأكدى من حلمة الببرونة أنها مناسبة لفم طفلك بحيث لا تكون واسعة فتعرض طفلك للتجشؤ أو تكون صغيرة جدا تصعب الرضاعة على طفلك.