شكرا لقرائتكم خبر عن فى الجو الممطر البارد.. نصائح للحصول على التدفئة والحد من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طقس ملىء بالأمطار وانخفاض درجات الحرارة، هذا ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية حول طقس اليوم، وبالفعل هذا الصباح شهدت البلاد سقوط للأمطار مع انتشار الغيوم فى السماء، وخلال السطور التالية يقدم الخليج 365، بعض النصائح المهمة للحصول على التدفئة اللازمة خلال هذا الطقس المتقلب، وذلك وفقا لموقع "healthline".

- أولا أكد التقرير ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال تساقط الأمطار، تجنبا للتعرض للماس الكهربائى.

- على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية، وضع الكمامات تجنبا للأتربة وبرودة الطقس التى تسبب العديد من المشاكل الصحية.

- السوائل من أهم النصائح التى أوصى بها التقرير، لأنها تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعة والحد من الإصابة بالأمراض التنفسية، لذا يمكنك تناول النعناع واليانسون والقرفة والزنجبيل، فجميعها مشروبات وسوائل تحمى الجهاز التنفسى، وأيضا تعمل على الحد من المشاكل التى يتعرض لها.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات كالخضروات والفواكه، كالجرجير والخس والبرتقال والجوافة والليمون.

- وأخيرا أكد التقرير ضرورة تجنب النزول فى الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك للحفاظ على صحتك وتجنب الإصابة بالأمراض الشتوية.