طرق لحماية بشرة المولود من برودة الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 فبراير 2019 12:08 مساءً - تتعرض بشرة أطفالنا الرقيقة والناعمة خلال الموسم البارد للكثير من الأتربة والفيروسات، ما يجعلها تتعرض للجفاف والتشققات، و إن لم تتدارك الأم الأمر وتصنع تدابير وقائية من البداية لحماية بشرة طفلها فسوف يعاني من التهابات الجلد، فكما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج.

"الخليج 365 وطفلك" تستضيف خبيرة التغذية الدكتورة فيفيان وهبي لتطلعنا على التدابير الوقائية التي يجب على كل أم اتباعها مع طفلها الصغير لحماية بشرته من عوامل الجفاف، فتقول بداية: يعد الأطفال أكثر عرضة لأضرار البرودة خاصة خلال فصل الشتاء، ومن أبرز الأضرار هي شحوب البشرة وجفافها، إذ تعتمد حماية بشرته على عوامل داخلية وعوامل خارجية إذ باتباع الخطوات التالية:

عوامل خارجية:

وضع كريم مرطب خاص بالأطفال و غني بالدهون؛ كي لا تتعرض البشرة للجفاف. عند الخروج و حتى في المنزل.

احرصي على أن ينال قسطاً كافياً من النوم، و تدفئته و هو نائم حيث أن التمثيل الغذائي يقل عند النوم، لذلك يجب الحرص على النوم لساعات لا تقل عن ١٢ ساعة ليلاً لتحسن وظائف الجسم و تقوية المناعة.

احرصي على أن تكون درجة الحرارة دافئة داخل المنزل.

عوامل داخلية

احرصي على أن يتناول وجبة مفيدة لتبقيه دافئاً، و أن تكون وجباته غنية بالفيتامينات و المعادن اللازمة لبناء مناعة جسمه و الحفاظ على صحته لمقاومة الأمراض و تناول خصوصاً الفاكهة و الخضروات .

قدمي غذاء غنياً بالزيوت المفيدة للبشرة لحمايتها من الجفاف مثل الأسماك و المكسرات المطحونة المُضافة لوجبات طفلك و زيت الزيتون.

قدمي الأطعمة الغنية بالحديد مثل (الدجاج و اللحوم، و البقوليات مثل العدس و الحمص، و الخضار مثل السبانخ و الطماطم و البطاطس الحلوة و تقديم الفاكهة المجففة مثل البرقوق و الزبيب).

قدمي له الأطعمة الغنية بالفسفور إذ تعتبر مهمة لصحة البشرة الموجودة بالأسماك و المكسرات و الأجبان و الأفوكادو و البيض و منتجات الألبان.

التنوع بالأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات واللحوم والمشمش.

الإكثار مِن الأطعمة الغنية بفيتامين A مثل الجزر والبطاطس الحلوة و الطماطم و الفلفل الحلو و البقدونس و الخضروات الورقية و الأسماك و منتجات الألبان.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم و الدجاج و البيض و البروتين النباتي.

وأخيراً من المهم التنوع الغذائي لطفلك ففيه يحصل الطفل على جميع العناصر الغذائية المفيدة لصحة بشرته و ترطيبها.