شكرا لقرائتكم تناول مضادات الاكتئاب والمسكنات معا قد يسبب سكتة دماغية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن تناول مضادات الاكتئاب تزيد خطر حدوث السكتة الدماغية، والنزيف داخل الجمجمة، خاصة عندما يتم تناولها مع مسكنات الألم التي يأخذها البعض عادة دون وصفة طبية.

الدراسة أجراها باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة شمال تكساس الأميركية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية Journal of the American Osteopathic Association العلمية.

وأوضح الباحثون أن ما يقرب من 13% من الأميركيين الذين يبلغون من العمر 12 عاماً فأكثر يأخذون مضاداً للاكتئاب. وأضافوا أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية SSRIs من بين أكثر الأدوية وصفاً لمواجهة الاكتئاب، لأنها منخفضة التكلفة وفعالة وآمنة نسبياً، وتعمل على مادة كيميائية في الدماغ تسمى السيروتونين، وتشمل أدوية مثل "بروزاك"، "زولوفت"، و"باكسيل".

ومع ذلك، فإن هذه العقاقير المضادة للاكتئاب تحمل أيضاً مخاطر النزيف المعوي وداخل الجمجمة عند تناولها مع أدوية أخرى.

وبحسب الفريق، فإن الخطر الأكبر من تناول مضادات الاكتئاب يحدث عند تناولها بالتزامن مع تناول مضادات الالتهاب اللاسترويدية NSAID وهي مسكنات شائعة جداً للألم يأخذها الناس عادة دون وصفة طبية.

وتشمل مضادات الالتهاب اللاسترويدية عقاقير منها "الأيبوبروفين" و"النابروكسين"، ومضادات التخثر مثل "الوارفارين"، والأدوية المضادة للصفيحات مثل "الأسبرين" و"كلوبيدوجرل". وفي دراسة أجريت على مرضى يتناولون عقاقير الاكتئاب، وجد الباحثون أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية تزيد خطر الإصابة بالنزيف المعوي والدماغي بنسبة 40%، عند تناولها مع مسكنات مضادات الالتهاب اللاسترويدية.

وقال الدكتور وي تشنغ يوت، قائد فريق البحث إن "الخطر الحقيقي يأتي من افتراض أن كل من أدوية الاكتئاب ومسكنات الألم آمنة نسبياً، لكن الأزمة الكبيرة إذا تم تناولهما معاً، وهنا يزيد خطر حدوث النزيف".

وأضاف أن تناول مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم في آن واحد يسبب النزيف المعوي، وفي حالات نادرة يمكن للمرضى أن يصابوا بنزيف داخل الجمجمة يؤدي للسكتة الدماغية، وهو حالة مرضية تهدد الحياة. وأشار إلى أنه من المهم للأطباء تعليم مرضاهم كيفية التعرف على أعراض النزيف المعوي، مثل ظهور الدم الأحمر الزاهي أو الداكن في البراز.

كما يجب على الأطباء مراقبة مرضاهم عن كثب لرصد أعراض نزيف الجهاز الهضمي خلال أول 30 يوماً من تلقى العلاج بمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، خاصة إذا كان المرضى يتناولون أدوية متزامنة قد تزيد من خطر النزيف.

وتعتبر السكتة الدماغية واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتسبب عبئاً ثقيلاً من الناحية الإنسانية والاقتصادية على المجتمعات.