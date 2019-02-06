القاهرة _ لايف ستايل المقادير6 اشخاص 3/4 كوب طحين

فانيليا

1/2 كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة

1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة باكينج بودر

1/4 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة موز ناضج 2 ملعقة كبيرة حليب

2 ملعقة كبيرة زيت

1 بيضة كبيرة

6 حبات شوكولاتة كيت كات

للتغطية: 6 حبات كيت كات مطحونة

2 ملعقة كبيرة سكر بني

ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة طريقة التحضير سخني الفرن قبل البدء بالعمل واخلطي مكونات التغطية وضعيها جانباً.

في وعاء مناسب اخلطي الطحين والسكر مع الباكينج بودر وصودا الخبز، والقرفة وجوزة الطيب والملح. قشري الموز واهرسيه جيدا ثم اخلطي مع الحليب والزيت والبيض والفانيليا. صبي خليط السوائل فوق خليط المواد الجاف وقلبي حتى تمتزج المكونات. قطعي حبات الكيت الكيت الى قطع صغيرة ثم اضيفيها للخليط وقلبي جيداً. وزعي الخليط في قوالب الكب كيك المبطنة بورق الكب كيك. وزعي خليط التغطية على الوجه ثم اخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة 15-20 دقيقة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة اعداد الملبن بالمكسرات وماء الورد والفانيليا طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير مافن الموز بالكيت كات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.