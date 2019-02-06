طريقة إعداد وتحضير ريد فلفت كوكيز بدون فرن

المقادير8 اشخاص

2 حبة بنجر كبيرة

2 كوب دقيق شوفان ناعم

3 ملاعق كبيرة سكر

رشة ملح

ربع كوب مربى توت مهروسة جيداً

ربع كوب زبدة لينة

رقائق شوكولاتة داكنة



طريقة التحضير

قشري البنجر وقطعيه مكعبات ثم اسلقيه مع القليل من الماء حتى ينضج تماماً.

ضعي البنجر في محضرة الطعام مع القليل من الماء واطحنيه جيداً ثم قومي بأخذ مقدار نصف كوب من بيوريه البنجر.

اخلطي بيوريه البنجر مع المربى والزبدة جيداً

اخلطي دقيق الشوفان مع السكر والملح في وعاء منفصل.

اضيفي خليط البنجر الى خليط المواد الجافة وقلبي جيداً مع إضافة المزيد من دقيق الشوفان او القليل من الماء حتى تتكون عجينة متماسكة.

قسمي العجينة الى 4 اقسام لتسهيل فردها ثم افردي كل جزء بسمك 1 سم واستخدمي قطاعات البسكويت للحصول على الشكل المطلوب.

زيني الكوكيز برقائق الشوكولاتة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

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