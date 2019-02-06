تعرفي على طريقة إعداد و تحضيرفطيرة البرتقال بالشوكولاتة

المقادير8 اشخاص

24 حبة بسكويت اوريو

ربع كوب من الزبدة المذوبة

كريمة البرتقال: عبوة جيلي برتقال

2 ملعقة صغيرة رائحة البرتقال

ربع كوب عصير برتقال

2 كوب ونصف دريم ويب مخفوق

شرائح برتقال

جناش الشوكولاتة: كوب كريمة طهي

2 كوب شوكولاتة طبخ

طريقة التحضير

ضعي البسكويت مع الزبدة في محضرة الطعام واخلطي حتى ينعم الخليط.

افردي الخليط في صينية ذات قاعدة متحركة وضعيها في الثلاجة.

لتحضير الحشو: ضعي بودرة الجيلي في وعاء مناسب ثم اضيفي 2/3 كوب ماء مغلي وقلبي حتى يذوب الجيلي.

اضيفي عصير البرتقال وقلبي ثم بردي قليلاً.

اضيفي الدريم ويب وقلبي ثم ضعي الخليط في الثلاجة حتى يتماسك قليلاً.

اضغطي على شرائح البرتقال لتصفيتها من السوائل ثم ضعي الشرائح على مناديل ورقية للتخلص من أي سوائل متبقية.

اخلطي شرائح البرتقال مع الكريمة المحضرة سابقاً ثم وزعيها على طبقة البسكويت وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.

لتحضير الجناش سخني كريمة الطهي على نار منخفضة ثم اضيفي الشوكولاتة وقلبي حتى تذوب.

اتركي الجناش يبرد قليلاً ثم وزعيه على وجه الكيكة مع ترك جزء للتزيين.

بردي باقي الجناش وزيني وجه الفطيرة باستخدام قمع مناسب.

بردي جيداً قبل التقطيع.

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