طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة بالليمون لتزيين الكيك

المقادير8 اشخاص 2 حبة ليمون

كوب زبدة 3 كوب سكر مطحون ناعم

120 جرام جبنة كريمة طريقة التحضير ابشري القشرة الخارجية لليمون واعصري الليمون وضعيهم جانباً. اخفقي الزبدة جيداً حتى تلين ثم اضيفي ملعقة من بشر الليمون واخفقي. اضيفي 3 ملاعق من عصير الليمون مع استمرار الخفق. اضيفي السكر بالتدريج واخفقي جيداً ثم اضيفي الجبن مع استمرار الخفق.



يمكنك إضافة المزيد من عصير الليمون للحصول على القوام المطلوب. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : استخدامات عديدة لعصير الليمون لا تعرفينها من أجل المنزل وجمالك طريقة إعداد وتحضيرعصير الليمون بالنعناع

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