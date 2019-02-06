طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا

القاهرة _ لايف ستايل المقادير8 اشخاص كوب ونصف طحين

2 ملعقة صغيرة باكينج بودر

كوب سكر

كوب زيت

كوب حليب

3 بيض فانيليا

عبوة ايس كريم فانيليا

نصف ملعقة صودا الخبز

ملعقة صغيرة خل

طريقة التحضير اخفقي السكر والحليب والزيت جيداً ثم اضيفي بودرة الايس كريم واخفقي مرة أخرى. ارفعي مقدار كوب الا ربع من الخليط وضعيه في الثلاجة. اضيفي البيض والفانيليا لباقي الخليط ثم اخفقي بعد اضافة كل بيضة. انخلي الطحين مع الباكينج بودر واضيفي للخليط بالتدريج مع التقليب برفق. اخلطي صودا الخبز مع الخل واضيفي الخليط للكيكة وقلبي مرة أخرى. صبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق واخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة 40 دقيقة. اخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد ثم اخرجيها من الصينية ووزعي الصوص البارد على الوجه. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد حلوى الماكرون اللذيذة بالفانيليا والتوت الاحمر استخدمي ألوان الفانيليا في غرف أطفالك الذكور والإناث

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