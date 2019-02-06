طريقة إعداد و تحضير كيكة الشوكولاتة بحشوة التشيزكيك

المقادير8 اشخاص

كوب الا ربع كاكاو غير محلى

180 جرام شوكولاتة طبخ مقطعة

ملعقة صغيرة مسحوق اسبريسو

كوب الا ربع ماء مغلي

2 كوب الا ربع طحين

كوب قشدة حامضة

كوب ونصف سكر بني

كوب ونصف زبدة

م بيض

فانيليا

نصف ملعقة صودا خبز

2 ملعقة باكينج بودر

رشة ملح

للحشو: 240 جرام جبن كريمي

نصف كوب سكر

بيضة

فانيليا

2ملعقة كبيرة طحين

طريقة التحضير

لتحضير الحشوة: اخفقي الجبن مع السكر ثم اضيفي البيضة مع الفانيليا واخفقي واخيراً اضيفي الطحين وقلبي.

اخلطي الشوكولاتة مع الكاكاو والاسبريسو ثم اضيفي الماء المغلي واتركي الخليط 5 دقائق ثم قلبي جيداً. واتركيه يبرد قليلاً ثم اضيفي القشدة الحامضة وقلبي.

في وعاء منفصل اخلطي الدقيق مع صودا الخبز، والباكينج بودر والملح.وفي وعاء اخر اخفقي الزبدة مع السكر جيداً ثم اضيفي البيض مع الفانيليا واخفقي جيداً.

اضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع خليط الشوكولاتة مع التقليب حتى تمتزج المكونات.

صبي ثُلثي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق ثم وزعي الحشوة برفق واخيراً اضيفي باقي الخليط.

اخبزي في فرن متوسط الحرارة ومسخن مسبقاً لمدة 50 دقيقة.

بردي جيداً قبل التقطيع.

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