طريقة تحضير لفائف الدجاج بحشوة الموتزريلا والسبانخ

المقادير8 اشخاص

كيلو صدور دجاج مخلي (مسحب)

كوب فتات خبز

6 ملاعق كبيرة جبن بارميزان

150 جرام من أوراق السبانخ

نصف كوب جبن ريكوتا

2 فص ثوم

ملعقة زيت زيتون

2 بياض بيض مخفوق مع الملح والفلفل

150 جرام جبن موتزريلا

كوب صوص مارينارا

ملح وفلفل اسمر

بهارات ايطالية

طريقة التحضير

قطعي صدور الدجاج الى 8-10 قطع ورققي ل قطعة باستخدام مطرقة اللحم.

اخلطي فتات الخبز مع الملح والفلفل والبهارات ونصف جبن البارميزان وضعي الخليط جانباً.

لتحضير الحشوة: قطعي السبانخ وضعيها في مقلاة مع زيت الزيتون والثوم وقلبي الخليط على النار لمدة 5 دقائق. ثم ارفعي الحشو من على النار واخلطي مع الجبن الريكوتا، وباقي الجبن البارميزان وملعقتين من بياض البيض.



تبلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل والبهارات ثم وزعي الحشوة على قطع الدجاج ولفي كل قطعة جيداً.

ضعي قطع الدجاج في بياض البيض ثم في فتات الخبز ورصي القطع في صينية مدهونة بالزيت واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة.

وزعي صوص المارينارا وجبن الموتزريلا على الدجاج وادخليها الفرن لمدة 5 دقائق او حتى يذوب الجبن.

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