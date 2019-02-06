شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. فيتامينات تحارب الشيخوخة وتحافظ على البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك 5 فيتامينات تحارب الشيخوخة وتساعد على نضارة وجمال البشرة، وفقا لما ذكره موقع huffingtonpost، فإن هذه الفيتامينات هى: 1ـ فيتامين سى

1ـ فيتامين سى يحمى من أشعة الشمس الضارة يحارب التجاعيد 2ـ فيتامن أ

2ـ فيتامن أ يحتوى على مواد مضادة للأكسدة يساعد على تجديد الخلايا 3ـ فيتامين د

3ـ فيتامين د يحافظ على صحة الجهاز المناعى يحافظ على صحة العضلات والمفاصل 4ـ فيتامين ك

4ـ فيتامين ك يحافظ على الكولاجين فى الجلد يحافظ على نضارة وجمال البشرة يعالج الهالات السوداء وعلامات التمدد 5ـ فيتامين هـ

5ـ فيتامين هـ يحافظ على صحة خلايا الجسم مضاد للالتهاب والاحمرار يحافظ على صحة الجسم والعضلات والمفاصل

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