شكرا لقرائتكم خبر عن أورنيش دايت.. أفضل رجيم لصحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أورنيش دايت"..هو أحدث اتجاه فى أنظمة الرجيم على مستوى العالم، وقد احتل المرتبة التاسعة فى ترتيب "التقرير الأمريكى لأفضل أنظمة دايت لعام 2019"، بحسب ما ذكر موقع "Prevention"، وهو من أفضل أنظمة إنقاص الوزن المفيدة لصحة القلب أيضاً.



اورنيش دايت

ما هو أورنيش دايت ؟

تعود تسمية "أورنيش دايت" أو Ornish Diet إلى الدكتور دين أورنيش، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا الأمريكية ومؤسس معهد أبحاث الطب الوقائي، الذى قام بطرح هذا النظام الغذائي في كتاباً بعنوان "برنامج الدكتور دين أورنيش لأمراض القلب" وأصدره عام 1995.



كتاب اورنيش

ويعتمد "أورنيش دايت" على خطة أكل نباتي تشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والكربوهيدرات المكررة المحدودة والبروتينات الحيوانية والدهون، ويعتبر هذا النظام أفضل غذاء صحي للقلب.

على عكس الأنظمة الغذائية الأخرى وخطط إنقاص الوزن، يركز هذا النظام الغذائي أيضًا على الجانب الذهني لفقدان الوزن من خلال دمج تقنيات التخلص من الإجهاد والقلق، حيث يعتبر الحد من الإجهاد عنصرًا أساسيًا في برنامج Dr. Ornish، ويوصي بالتنفس العميق واليوجا والتأمل لتقليل التوتر.

كما ينصح الدكتور أورنيش بعمل مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية، بما في ذلك تدريب المقاومة والتمدد، علاوة على ضرورة تعميق العلاقات مع العائلة والأصدقاء، حيث يمكنهما التأثير بشكل إيجابي على صحتك.



اورنيش دايت

نتائج أورنيش دايت

-يمكن أن يؤدي اتباع نظام "أورنيش دايت" إلى بعض النتائج الإيجابية، مثل زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات والألياف وانخفاض استهلاك الكربوهيدرات والصوديوم.

- هذا النظام الغذائي رائع للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري.

- هذا النظام جيدًا للأشخاص الذين يسعون لتحسين صحتهم بشكل عام.

وقد أجرى الدكتور Ornish العديد من الدراسات حول فعالية حمية Ornish للوقاية والعلاج من الأمراض المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب ، وسرطان البروستاتا ، ومرض السكري ، فضلا عن فقدان الوزن ، والاكتئاب.

وفقا لدراسة أجريت عام 2005 ونشرت في مجلة جراحة المسالك البولية ، فإن أورنيش دايت يمكن أن يساعد أيضا في الوقاية من سرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة، بل عكس مساره.

ووجدت دراسة أجريت عام 2005 في المجلة الأمريكية لأمراض القلب أن المرضى الذين اتبعوا نظام أورنيش دايت قد ساعد فى ضبط معدلات السكر لديهم وحققوا تحسينات ملحوظة في نسبة جلوكوز الدم لديهم.

وتشير دراسة من المجلة الأمريكية لأمراض القلب إلى أن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن بسبب تغييرات نمط الحياة الصحية التى يتضمنها.