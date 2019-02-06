رياضة ممنوعة على الرجال لتأثيرها على الصحة الجنسية

يفضل بعض الرجال ممارسة أنواع مختلفة من الرياضات للحصول على لياقة جسدية جيدة، و الحفاظ على صحتهم العامة بشكل أفضل، إلا أن بعض الرياضات يكون لها تأثير سلبي عليهم.

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رياضة ممنوعة على الرجال

وحذر الخبراء من بعض الرياضات التي يكون لها تأثير سلبي على صحتهم الجنسية، حيث تتسبب في ضعف الانتصاب والضعف الجنسي بشكل عام.



وأوضح الخبراء أن من بين هذه الرياضات هي ركوب الدراجات والخيل واحترافهما، حيث إنهما يتسببان في إلحاق الضرر على الخصيتين والعضو الذكري.

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تأثير ركوب الدراجات على الصحة الجنسية

وتؤثر هذه الرياضات على وصول الدم إلى العضو الذكري بسبب الضغط على هذه المنطقة بما يؤثر على الأوعية الدموية والأعصاب في عملية نقل الدم .



وينصح محبو ممارسة هذه الرياضات بارتداء سراويل مطنة بطبقة كبيرة لتمثل عازلاً بين هذه المنطقة بالجسم و كرسي الدراجة ، فضلاً عن أهمية الوقوف من وقت لآخر أثناء ممارسة الرياضة.

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