القاهرة _ لايف ستايل
يفضل بعض الرجال ممارسة أنواع مختلفة من الرياضات للحصول على لياقة جسدية جيدة، و الحفاظ على صحتهم العامة بشكل أفضل، إلا أن بعض الرياضات يكون لها تأثير سلبي عليهم.
يتسبب بالسكتة القلبية... خطورة المنبه على صحتك
رياضة ممنوعة على الرجال
وحذر الخبراء من بعض الرياضات التي يكون لها تأثير سلبي على صحتهم الجنسية، حيث تتسبب في ضعف الانتصاب والضعف الجنسي بشكل عام.
وأوضح الخبراء أن من بين هذه الرياضات هي ركوب الدراجات والخيل واحترافهما، حيث إنهما يتسببان في إلحاق الضرر على الخصيتين والعضو الذكري.
ما هو مرض باركنسون.. وما علاقته بلوحة المفاتيح؟
تأثير ركوب الدراجات على الصحة الجنسية
وتؤثر هذه الرياضات على وصول الدم إلى العضو الذكري بسبب الضغط على هذه المنطقة بما يؤثر على الأوعية الدموية والأعصاب في عملية نقل الدم .
وينصح محبو ممارسة هذه الرياضات بارتداء سراويل مطنة بطبقة كبيرة لتمثل عازلاً بين هذه المنطقة بالجسم و كرسي الدراجة ، فضلاً عن أهمية الوقوف من وقت لآخر أثناء ممارسة الرياضة.
قد يهمك أيضًا :
البطيخ الفياجرا الطبيعية لتعزيز الصحة الجنسية
تأثير أمراض الكلى والكبد على صحة الرجل الجنسية
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة ممنوعة على الرجال لتأثيرها على الصحة الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.