شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تتجمد ملابسها فى الشتاء من العرق الغزير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على طالبة أمريكية تعاني من حالة طبية نادرة تجعلها تتعرق بشكل لا يمكن السيطرة عليه بحيث تتجمد ملابسها في الشتاء.

وتعيش الطالبة "صوفي دواير"، التى تبلغ من العمر 20 عاما، فى هيوستون في تكساس، وتتعرق أكثر بعشر مرات من الشخص العادي بسبب فرط التعرق، أو التعرق الشديد.



عرق

وكانت تعانى "دواير" من ضحك الأطفال عليها فى المدرسة لأنها كانت تبلل نفسها، ومنذ ذلك الحين ، اضطرت الآنسة "دواير" إلى التخلي عن أحلامها في مجال الطب بعد معاناة بسبب حالتها.

ويجب عليها أن تشرب 5.7 لتر من الماء يومياً لتحل محل السوائل المفقودة، بشكل رئيسي من يديها وقدميها وإبطها، ولا ترتدي أي لون من الملابس آخر غير الأسود أو الأبيض.

ويقدر أن التعرق المفرط يؤثر على واحد إلى ثلاثة من بين كل 100 شخص في المملكة المتحدة و 2.8% من سكان الولايات المتحدة.



العرق

وفي حديثها بصراحة عن المرض المحرج ، قالت الآنسة "دواير": "إنني أتعرق كثيرًا لدرجة أنني أشعر بعدم الارتياح دائمًا، ولكن الشتاء هو أسوأ توقيت. إنه أمر فظيع حقاً في هذه اللحظة ، لأنني أتصبب عرقاً بنفس القدر ولكن العرق يبرد وتتجمد ملابسى.