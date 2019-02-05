ما هي العلاقة بين بكتيريا الأمعاء واحتمالات إصابتك بالاكتئاب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توصّل باحثون في بلجيكا إلى نتائج تُؤكّد أن هناك بكتيريا في الأمعاء تُؤثّر على حالتنا الذهنية، وقد تكون من ضمن أسباب الإصابة بالاكتئاب.

وقال الباحثون بحسب دراستهم التي تعتبر الأكبر من نوعها، إنهم يعتقدون أن هناك مجموعة كبيرة من بكتيريا الأمعاء التي يمكنها إفراز مواد كيميائية تؤثر على الدماغ بشكل كبير، بما فيها العديد من الكائنات الحية الدقيقة التي ترتبط - إيجابًا أو سلبًا - بالصحة العقلية.

واكتشف الباحثون ذلك عبر دراستهم التي فحصوا فيها بيانات اكتئاب وعينات براز تخصُّ أكثر من ألف شخص، ووجدوا أن هناك نوعين من البكتيريا "ينضبان باستمرار" لدى هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، وهو الأمر الذي تم التأكد من صحته حتى في الحالات التي يسير فيها المرضى على علاجاتٍ مضادةٍ للاكتئاب.

ونقلت بهذا الخصوص صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن جيروين رايس، الباحث الرئيسي بالدراسة من قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة KU Leuven، قوله "نظرية أن المستقلبات الميكروبية يمكنها أن تتفاعل مع الدماغ – وبالتالي السلوكيات والمشاعر – هي نظرية مثيرة وجديرة بالاهتمام في واقع الأمر".

والرائع أيضًا في هذا الكشف هو أنه سوف يفتح الباب أمام إمكانية تطوير علاجات جديدة قائمة على النظام الغذائي، حتى لا يحتاج مرضى الاكتئاب إلى تناول عقاقير دوائية.