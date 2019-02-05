شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الزائدة الدودية "جزء مهم" من الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثير من الأشخاص عن الزائدة الدودية شيئا إلا عند الشعور بألمها والحاجة الضرورية لإزالتها لالتهابها وضررها على الجسم، و لكن بعض الخبراء يعتقدون الآن أنهم اكتشفوا وظيفتها.

الزائدة الدودية وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" عبارة عن أنبوب رقيق يبلغ طوله من 8 إلى 10 سم تقريباً ، وهى جزء من الجهاز الهضمى الذى يحتوى على المريء والمعدة والأمعاء.



الزائدة الدودية وأهميتنها فى الجسم

أين تقع الزائدة الدودية وما وظيفتها

تقع الزائدة الدودية فى الجزء السفلى الأيمن من البطن ، إذا كان الضغط على تلك المنطقة يؤدى إلى الشعور بالألم ، فقد يشك الطبيب بأن لديك التهاب الزائدة الدودية.

تسمح الزائدة الدودية للعضلات التى تبطن الهضمى، إلى جانب الهرمونات والإنزيمات التى ينتجها النظام الجهاز الهضمى لتحلل الطعام ومعالجته، ولكن لا تساعد الزائدة بشكل مباشر فى عملية الهضم.

تحتوى الزائدة الدودية على نوع معين من الأنسجة المرتبطة بالجهاز الليمفاوى ، والذى يحمل خلايا الدم البيضاء اللازمة لمكافحة الالتهابات، و فى السنوات الأخيرة وجد العلماء أن الأنسجة اللمفاوية تشجع نمو بعض البكتريا المعوية المفيدة ، والتى تلعب دورا هاما فى الهضم والحماية.



الزائدة الدودية

وقد أظهرت الدراسات أيضا أن بطانة الأمعاء تحتوى على طبقة رقيقة من الميكروبات ، والمخاط ، وجزيئات نظام المناعة ، ووجد أن هذه الأغشية الحيوية كانت أكثر وضوحا فى الزائدة الدودية.

تحمى الزائدة مجموعة من البكتريا المعوية المفيدة عندما تقوم بعض الأمراض بمسحها من مكان آخر فى الجهاز الهضمي، لذا استنتجت الأبحاث أن الزائدة ليست جهازًا بدائيًا ولكنها "جزء مهم" من الجهاز المناعي.