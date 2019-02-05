شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف علاج جديد لسرعة القذف عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن دراسة شملت أكثر من 200 رجل في تجربة سريرية، أظهرت أن هناك دواء آمن وفعال، في علاج سرعة القذف للرجال.

وأوضح الباحثون أن الدواء الجديد يحمل اسم المادة الفعالة "cligosiban"، وهو يحتوى على مضادات "الأوكسيتوسين"، أو ما يسمى "هرمون الحب"، بحيث يتم التأثير على هذا الهرمون بما يساعد على تأخر وقت القذف.

وتعرف سرعة القذف من قبل الجمعية الدولية للطب الجنسي بأنه "القذف" في غضون دقيقة واحدة، والذى يمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب، ويمكن أن يدمر الحياة الجنسية والزواج.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن سرعة القذف عند الرجال قد تكون بسبب عنصر وراثي، ويرتبط أيضا مع التهاب البروستاتا، واضطرابات الغدة الدرقية والخبرات الجنسية الصادمة السابقة.

ووفقاً للدراسة الجديدة التى نشرت مؤخراً في مجلة الطب الجنسي فإن عقار "cligosiban" يعمل على خلايا الأوكسيتوسين في المخ والحبل الشوكي للحد من مستويات الهرمون فى الدم وبالتالى تأخير القذف.