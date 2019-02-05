شكرا لقرائتكم خبر عن الضحك طريقة جديدة لإجراء جراحات المخ في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال باحثون من الولايات المتحدة إن تحفيز المخ لجعل صاحبه يشعر بحالة مزاجية طيبة يمكن أن يساعد المرضى أثناء خضوعهم لجراحات المخ المفتوح.

وأفاد باحثون من جامعة أيموري في مدينة أتلانتا بولاية جيورجيا الأمريكية، في دراستهم التي نشرتها مجلة (جورنال أوف كلينيكال اِنفستيجيشن) اليوم الثلاثاء: “بأن تحفيز منطقةٍ ما في المخ لدى المريض يجعله يضحك فوراً، ويلي هذا الضحك شعور بالراحة والسعادة”.

ويأمل الباحثون في الاعتماد على هذه الطريقة مستقبلاً لتهدئة المرضى الذين يضطرون للبقاء في حالة اليقظة أثناء خضوعهم لجراحة مخ مفتوح، إلا أن خبيراً ألمانياً متخصصاً شكك في إمكانية نجاح هذه الفكرة.