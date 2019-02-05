10 طُرق بسيطة ومُهمَّة تُعزِّز مِن سعادتك كثيرًا

وجدت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يستيقظون باكرا أقل عرضة لمشاكل الصحة العقلية، مقارنة بمحبي السهر ليلا، وفي حين أنه قد لا يكون من الممكن تغيير ساعة جسمك إلا أن هناك طرقا مختلفة لتعزيز سعادتك، وفقا إلى الطبيب النفسي، نويل ماكديرموت، وهي:

1- الحصول على قسط كاف من النوم

يعد النوم أحد أهم العوامل التي قد تؤثر على سعادتنا، حيث يقول نويل: "قلة النوم مرهقة للغاية ويحتاج الناس حقا إلى التفكير في عادات نومهم"، ولا يتعلق الأمر بعدد ساعات النوم، بل بالمعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 5 إلى 10 ساعات في الليلة الواحدة.

2- تجربة التأمل

يمكن أن تؤدي تجربة التأمل مدة بضع دقائق في اليوم، إلى تحسين صحتك العقلية.

3- تعلّم الغفران

عند غياب السعادة، يفرز الجسم هرمونات التوتر، ويقول نويل إن "عقولنا مصممة للتركيز على التهديدات المحتملة، لأنها قد تقتلنا. وعندما نكون غاضبين، أو نشعر بالاستياء، فإن دماغنا يعيدنا إلى الأفكار السيئة، ما يؤدي إلى إنتاج هرمونات الإجهاد، وهي القاتل الأكبر في مجتمعنا، وأهم أسباب الاكتئاب".

وأضاف موضحا: "يقلل الإجهاد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، لذا من المرجح أن تصاب بالمرض. وإذا دربت نفسك على التفكير بأمور لطيفة حول شخص ما، ستشعر بالتحسن على الفور".

4- القيام بأعمال المنزل

يساعد تنظيف الأطباق المتسخة على الشعور بالتحسن عموما، وبالتالي تعزيز السعادة.

5- بناء المزيد من الصداقات

يقول نويل إنه عند الشعور ب الاكتئاب، نشعر بالعزلة الاجتماعية. لذا من الضروري توسيع العلاقات الاجتماعية وبناء الصداقات الإيجابية، فوجود الأصدقاء في حياتنا يجعلنا نشعر بالراحة، مع زيادة العمر المتوقع مدة 5 إلى 10 أعوام.

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6- تجاهل هاتفك

إذا استخدمت هاتفك للاستماع إلى محادثة صوتية، أو حتى التركيز على برنامج تلفزيوني، بدلا من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالمزيد من التواصل مع العالم.

ويقول نويل: "تشير الأدلة إلى أنه إذا كان بإمكانك إدارة يومك بشكل جيد، فمن المرجح أن يكون الغد أفضل".

7- ممارسة الرياضة

نعلم أن التمارين الرياضية جيدة بالنسبة إلينا، لكن نويل يقول: "الأمر لا يتعلق بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية 5 مرات في الأسبوع، حيث يجب أن تتلاءم التمارين مع أسلوب حياتنا، كجزء من مهامنا اليومية. كما أن إضافة المشي إلى حياتنا، له تأثير إيجابي كبير على صحتنا ورفاهيتنا".

8- التنزه في الطبيعة

لقد ثبت أن الوجود في الطبيعة له تأثيرات رائعة على صحتنا العقلية، وأظهرت إحدى الدراسات أن مراقبة الأشجار، أو التفاعل مع الطبيعة، يمكن أن يحسن من الصحة العاطفية والعقلية والجسدية.

9- تربية الحيوانات الأليفة

أظهرت الأبحاث أن تربية الحيوانات يمكن أن تجعل الناس أكثر سعادة، لثلاثة أسباب مختلفة، ويوضح نويل، قائلا: "أولا، أنت تعتني بكائن حي آخر، وبالتالي تتلقى فوائد عديدة بالمقابل. وثانيا، إذا كان لديك حيوان أليف مثل الكلب، فيتوجب عليك الخروج إلى الهواء الطلق بشكل دوري، وهو شكل من أشكال التمرين الرياضي. ثالثا، إذا قمت باحتضان حيوان أليف، ستقلل من الإجهاد بشكل فعال، لتكون أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية".

10- الابتسام

تحدّ الابتسامة من التوتر وتعزز شعور السعادة، حتى لو أجبرت على الابتسام. ويقول نويل إن "رسم الابتسامة على الوجه يجعلك أكثر سعادة، كما يمكن أن تجعل من حولك سعداء".

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