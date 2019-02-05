شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة هوليود ضرورة صحية أم تجميلية؟ دكتور شادى على حسين يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للابتسامة مفعول سحرى فى منح الثقة بالنفس والذى ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية للشخص الذى تكون ابتسامته ناصحة البياض، ولا يجد أى حرج فى الابتسامة أمام أقرانه، لذلك يبحث الكثير من الرجال والسيدات، عن وسائل تجميل وتبييض الأسنان، ولعل أبرز وأهم حلم يمكن أن يحصل عليه الشخص هو الحصول على ابتسامة هوليود Hollywood smile.

يؤكد الدكتور شادى على حسين، الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، أن الحصول على ابتسامة هوليود يمكن أن يكون بأكثر من طريقة مثل تبييض الأسنان، أو نحت اللثة.



انفوجراف يوضح 5 مشاكل للأسنان تعالجها القشور التجميلية

هوليود سمايل وعلاج مشاكل الأسنان

أوضح الدكتور شادى على حسين، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الحصول على ابتسامة جميلة أو الوصول إلى "هوليود سمايل Hollywood smile"، ليس فقط لغرض تجميلى، بل قد يكون المريض فى حاجة ماسة للحصول على "ابتسامة هوليود"، والتى تتحقق عن طريق بعض الإجراءات ومنها اللجوء إلى استخدام القشور التجميلية التى تساعد فى علاج بعض مشاكل الأسنان، وهنا يكون هدف الحصول على هوليود سمايل ضرورى وليس تجميلى فقط، ومن المشاكل التى تعالجها القشور التجميلية، الآتى:

1- تصبغات الأسنان وتغير لونها أو وجود بقع صبغية بها.

2- الحفاظ على لون الحشوات التجميلية من التغير، والتى يحتاج إليها بعض الأشخاص.

3- علاج الشخص الذى يكون لديه فراغات بين الأسنان.

4- علاج مشكلة الأسنان التى تعانى من الانحراف أو عدم التساوى فى الحجم والطول، وبالتالى يكون شكلها غير متلائم أو منسجم مع باقى الأسنان.

5- علاج كسر الأسنان.

دكتور شادى على حسين يوضح تحذيرًا من القشور التجميلية!

ويحذر مدير مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، المرضى من تركيب القشور التجميلية، عشوائيًا أو لدى طبيب غير متمرس، قائلاً "فى حاجة اسمها المسافة البيولوجية الآمنة التى توجد بها السنة، والتى لو برزت للخارج من ناحية الشفاه يصبح المريض لديه ضب ولو تراجعت للخلف تسبب له صعوبة فى الكلام، لذلك نزيل طبقة بسيطة من المينا ونعوضها بنفس خامة المينا وهى البورسلين الزجاجى للحصول على النتيجة المثالية".

وتابع الدكتور شادى على حسين "إذا تم تركيب القشور التجميلية بدون إزالة هذه الطبقة مهما كان سمكها قليل، قد تسبب مشاكل مثل "الضب"، و"تراكم بواقى الطعام"، لأن حجم القشرة على السِنة يكون أكبر من الحجم الطبيعى، لذلك لا يوجد شىء اسمه قشور بدون تحضير للأسنان"، مؤكدًا أن كل هذه المراحل تتم باستخدام أجهزة الكمبيوتر والتقينات الحديثة فى طب الأسنان مثل التركيبات بالميكروسكوب والمعامل الخاصة بتصميم الأسنان وشكل الابتسامة.

من الذى لا يصلح له قشور تجميلية

وأكد الدكتور شادى على حسين، أن ليس كل المرضى يصلح لهم استخدام القشور التجميلية، ولكن كل مريض يمكن للطبيب من خلال استخدام التقنيات الحديثة الوصول به إلى نفس النتيجة، قائلاً "أى مريض أقول له أنت لك النتيجة وأنا لى الطريقة، فربما مريض واحد نجرى له قشور تجميلية فى الأسنان العلوية وتركيبات بالأسنان السفلية"، وأوضح أن من بين الأشخاص الذين لا يصلحوا لعمل القشور التجميلية، ويحتاجون للتركيبات من يعانون من المشاكل الآتية:

1- الشخص الذى يعانى من وجود بروز فى الأسنان للخارج.

2- فى حالة وجود أسنان مخسوفة للداخل لدى المريض.

3- فى حالة الأسنان التى بها تسوس.

4- الأشخاص الذين لديهم مشكلة أثناء القضم على الأسنان.

5- الأشخاص الذين يعانون من مشكلة "الجز" على الأسنان أثناء النوم.



انفوجراف يوضح أشخاص لا يمكنهم استخدام القشور التجميلية

ويختتم الدكتور شادى على حسين، الأستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، تصريحاته، بقوله إن "الضحكة الطبيعية أفضل من ابتسامة هوليود، لأن الضحكة الطبيعية هى التى تعبر عن الشخص بدون تصنع أو تقليد للنجوم، ويوجد العديد من الطرق التى تساعدنا على تجميل الضحكة الطبيعية، دون الحاجة إلى اللجوء لابتسامة هوليود Hollywood smile".

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