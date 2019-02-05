شخص يغتصب مُسنّة داخل منزلها في المحمدية ويفرّ هاربًا

شهد حي البرادعة في مدينة المحمدية ,الإثنين، واقعة اغتصاب مُسنة على يد شخص داخل منزلها.

وكشف مصدر مطلع، أن سيدة تعتني بالمرأة المسنة العاجزة عن الحركة، شاهدت المعني بالأمر أثناء اغتصابه للسيدة المسنة ما جعله يسارع إلى الفرار من المنزل، عقب صراخ هذه السيدة التي طلبت من أبناء الحي التدخل لإيقاف المعني بالأمر.

وأكّد المصدر نفسه أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقًا للكشف عن هوية المتورط في هذا الفعل الإجرامي الخطير.

قد يهمك ايضا

الشرطة الأميركية تفتح تحقيقًا بواقعة اغتصاب امرأة في غيبوبة منذ 10 سنوات

امرأة روسية تقتل ابنها وتقطع جسده لـ70 جزء بعد محاولته اغتصابها