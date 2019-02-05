شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك شقى.. 6 علامات بتقولك ابتلع أجسام غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "كوين، إبرة، ألعاب صغيرة، زجاج" جميعها أشياء قد يبتلعها الأطفال الصغار ولا يدركون مدى خطورتها والأخطر من ذلك قد لا يكتشف الآباء هذه المشكلة ويتعاملون بشكل طبيعى مع الطفل لكن قد يتعرض الطفل هنا لمشاكل صحية خطيرة.



طفل

لذلك يقدم ”الخليج 365” بعض العلامات التى إذا ظهرت على الطفل فهى دليل على ابتلاع أجسام غريبة أو وجود عنصر عالق فى المرىء أو الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع healthline

1: يشعر الطفل بالقىء المستمر والشعور بالغثيان.

2: سيلان اللعاب وخصوصا أثناء النوم.

3: ألم فى الصدر أو الحلق.

4: يرفض الطفل تناول الطعام.



ابتلاع جسم غريب

5: ألم شديد فى البطن.

6: ارتفاع درجة الحرارة.

قد لا تتوقع الأمهات أن هذه العلامات دليل أن طفلها قد ابتلع شيئا ما، فهذه الأعراض متشابهة مع أمراض عديدة مثل التهاب المعدة والالتهاب الرئوى، لذلك لا بد من زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات والتحاليل التى تكشف عن وجود أجسام غريبة فى الجسم.

ولا بد أن تراعى الأمهات ابتعاد أى أجسام غريبة عن الطفل وأن تراقبه بحذر حتى لا يتعرض للأذى.