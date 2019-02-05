أطعمة تساعدك على النوم بشكل أفضل

قالت مجلة “فرويندين” الألمانية إن هناك بعض الأطعمة، التي تساعد الجسم على النوم بشكل أفضل، والدخول إلى النوم العميق بصورة أسرع. ومن أبرز هذه الأطعمة:

البيض

بسبب محتواه العالي من البروتين يعتبر البيض من الأطعمة المناسبة لوجبة العشاء، حيث يحتوي البيض على كمية كبيرة من “تريبتوفان” الأحماض الأمينية، التي تعتبر من المواد الضرورية لإنتاج هرمون “الميلاتونين” المعروف بهرمون النوم.

الجوز

اكتشف علماء في جامعة تكساس أن الجوز يحتوي على كمية كبيرة من “الميلاتونين”، ولذلك فأنهم أوصوا بتناول بعض الجوز قبل الذهاب إلى النوم لرفع مستوى “الميلاتونين” في الدم والدخول في النوم بشكل أسرع.

الأرز

يمكن لكمية قليلة من الأرز المساعدة على النوم بشكل أفضل، لأن الكربوهيدرات الموجودة تزيد من تركيز “التريبتوفان” في الدم، ويحتوي أرز الحبوب الكاملة على المزيد من الفيتامينات والماغنسيوم، وهو ما يساعد على راحة العضلات والأعصاب.

السلمون

يساعد السلمون على النوم بشكل أفضل لاحتوائه على الأحماض الدهنية “أوميجا 3” التي تحفز الجسم على إنتاج “الميلاتونين”.

شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج من العلاجات المنزلية المثالية، حيث يساعد على علاج التهابات الجهاز الهضمي، كما يساعد على النوم بشكل أفضل.