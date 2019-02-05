لماذا يجب تناول السبانخ يومياً؟

أشارت الرابطة الألمانية للتغذية إلى أن السبانخ يعد واحداً من أكثر الخضراوات المفيدة للصحة، لأن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم. وفيما يلي بعض الأسباب التي تدعوا لتناول السبانخ يومياً:

تعزيز الصحة العامة

على الرغم من المبالغة بعض الشيء في تقييم كمية الحديد في السبانخ، إلا أنه يمد الجسم بالفعل بكمية أكبر مقارنة بالخضراوات الأخرى، وعند تناول السبانخ يوميا فإن الجسم سيحصل على كمية كبيرة بالفعل من الحديد، كما أنه يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين “ج”، والذي يحمي من العدوى، وفيتامين “أ” للحفاظ على العينين، والماغنسيوم لتنظيم ضغط الدم.

منح الجسم المزيد من القوة

يساعد تناول السبانخ بكثرة على تقوية عضلات الجسم، فضلاً عن أنه يجب تناول السبانخ طازجة، وعلى شكل سلطة، حيث يعمل البوتاسيوم على تقوية العضلات، كما أن النترات تغذي خلايا العضلات وتجعلنا أقوى.

الوقاية من الأمراض وإنقاص الوزن

تفيد النترات الموجودة في السبانخ أيضاً الصحة، فهي تنتج أكسيد النيتريك، الذي يقي من الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية. وقد يفيد تناول السبانخ أيضاً مرضى السرطان. وبالإضافة إلى كل هذا فإن السبانخ يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، وبالتالي فإنه من الخضراوات المثالية لإنقاص الوزن.