شكرا لقرائتكم خبر عن في الجو الحار البارد..5 نصائح هتحميك من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات شديدة في الطقس، حيث ستتعرض البلاد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتصل إلي 31 درجة مئوية يوم الثلاثاء فقط، ويوم الأربعاء سنتخفض درجات حرارة 10 درجات، مع وجود فرص لنشوب الأتربة وعدم استقرار ملحوظ في الطقس، وهذا يزيد من التعرض والإصابة بنزلات البرد الشديدة لدي المواطنين.

وحول ذلك قدم موقع "webmed"، بعض النصائح الهامة للمواطنين في ظل تلك التقلبات الطقسية الشديدة، حفاظ علي صحتك وتجنبا لنزلات البرد الشديدة، أو الحساسية الصدرية، ومنها:

-إغلاق النوافذ جيدا حتي لا تترسب الأتربة للمنزل.

-أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عليهم عدم الخروج من المنزل غير لضرور القسوي.

-عدم تخفيف الملابس خلال اليوم الحار، لأن هذا يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد بشكل كبير.

-أكثر من تناول السوائل وخاصة الماء خلال هذا اليوم الحار، تجنبا لحدوث جفاف بالجسم، وأيضا لترطيب الجسم والحد من الإصابة بنزلات البرد أو نزلات الحساسية الصدرية الشديدة.

-أكثر من تناول الخضروات والفواكه، لأنها غنية بالعناصر الغذائية التي تحد من تعرضك أو إصابتك بنزلات البرد وخاصة الغنية بفيتامين "سي".