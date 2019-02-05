شكرا لقرائتكم خبر عن للمعادن فوائد.. تعرف على فائدة تناول الطعام فى مواد معدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعدد أنواع الأوانى التى يتناول فيها الأشخاص طعامهم بداية من الذهب إلى الفضة إلى البرونز ولكل نوع منها فوائد تختلف فيما بينها.

تلعب كل من هذه المواد دوراً مختلفاً فى الجسم، وفقا لتقرير موقع " medlineplus" وحدوث أى اختلال في هذه المواد يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة.

أنواع الأوانى التى تفيد الصحة

الأدوات المعدنية التي يمكن أن تستفيد منها صحتك هى :

1. النحاس

2. الفضة

3. البرونز



اوانى نحاس للطبخ وفوائدها

الأوانى المصنوعة من النحاس:

هو معدن مضاد للميكروبات، ووفقا لدراسة طبية عام 2012 ، أثبتت أن تخزين المياه الملوثة في أواني النحاس لمدة تصل إلى 16 ساعة في درجة حرارة الغرفة يساعد في القضاء على معظم الميكروبات الضارة الموجودة في الماء ويساعد في تطهيرها.

تشمل فوائد الأكل في أواني النحاس: إزالة السموم من الدم ، تحسن أداء الجهاز الهضمي ، يوفر مضادات الأكسدة تعمل على محاربة السرطان وتحفيز عمل الدماغ ، كما أن الطهى فى الأوانى النحاس لا يدمر سوى 7 % فقط من القيمة الغذائية للطعام.



الاوانى الفضة فى الطعام

الأواني الفضية :

تمتلك خصائص مضادة للميكروبات أيضا مثل النحاس، ونتيجة لهذا السبب بالذات ، يتم تغذية الرضع باستخدام ملعقة فضية لأنها تساعد في حمايتهم من البكتيريا، تخزين الأطعمة والمشروبات في أدوات فضية يساعد في إبقائها طازجة لفترة أطول، كما تشمل فوائد تناول الطعام في أواني معدنية فضية تعزيز المناعة من الأنفلونزا والبرد وتحسن صحة الجلد و قتل الجراثيم.





اواني برونزية

الأوانى البرونزية :

على الرغم من فوائدها إلا أنه يجب تجنب استخدام الأدوات البرونزية القديمة لأنها يمكن أن تحتوي على عناصر مثل الرصاص أو الزرنيخ السامة، ويمكن أن تؤثر على صحتك عكسياً على المدى الطويل، أيضا لا تناول ما تبقى من الأطعمة الحامضة مثل ثمار الليمون أو الطماطم أو الطعام الذي يحتوي على خل في أواني برونزية، أيضا تجنّب استخدام السمن أو الزبدة فيها لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاعلات مختلفة من شأنها أن تكون خطرة على صحتك، ولكن فوائد تناول الطعام في أواني معدنية برونزية تشمل تطهير الدم من الشوائب.