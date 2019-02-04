ما هي العلاجات المنزلية التي تُخلّصكِ من آلام الجيوب الأنفية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعاني بعضنا من آلام الجيوب الأنفية من حين لآخر ويُؤثّر ذلك بشكل كبير على القيام بأعمالنا اليومية، ولكن من حسن الحظ، هناك خطوات من المُمكن أن نتبعها لتخفيف حدّة هذه الآلام بسبب الإصابة بالبرد أو الحساسية، مثل حساسية اللقاح أو حساسية الغبار.

وإليك 10 خطوات فعّالة للحفاظ على الجيوب الأنفية نظيفة ودون ألم وفقًا لموقع "بابا ميل".

شرب الكثير من السوائل

الحفاظ على الجسم رطبًا إحدى النصائح المهمة للحفاظ على الصحة وعلى رطوبة جيوبك الأنفية وتجنُّب الكحول والكافيين التي تُسبّب الجفاف.

ويختلف احتياج الفرد للسوائل من شخص لآخر، ويعتمد أيضًا على حالة الطقس، ولكن بشكل عام يجب على الإنسان أن يشرب ما لا يقل عن 68 أونصة يوميًا أي ما يعادل 2 لتر من الماء.

حمام البخار

بخار الماء الساخن وسيلة فعّالة للحفاظ على رطوبة ونظافة الجيوب الأنفية، فهو يساعدك على التخلّص من المخاط والكتل الموجودة داخل الأنف والحفاظ على الممرات الهوائية من الانسداد وللحصول على أفضل النتائج يمكنك إضافة زيت الأوكاليبتوس أثناء الاستحمام.

جهاز ترطيب الهواء

سيُساعدك على التخلّص من جفاف الجيوب الأنفية، ولكن يجب استخدامه فقط في فصل الصيف مع ضبط الإعدادات الخاصة بالجهاز على درجة حرارة مناسبة، وإذا رأيت تكاثف الهواء على النافذة افصلي الجهاز واعيدي تشغيله مرة أخرى متبعةً التعليمات الصحيحة، ويجب الحفاظ على نظافة الجهاز حتى لا يتسبّب في إصابتك بالحساسية.

استخدام كمادات مياه دافئة

تُساعدك الكمادات الدافئة في علاج آلام الجيوب الأنفية لأنها تساعد في الحفاظ على رطوبة الممر الأنفي.

ضعي أرزًا أو شوفانًا غير مطبوخ داخل جورب أنبوبي نظيف، وأضيفي بعض القرفة للحصول على أفضل النتائج، وشغلي الميكرويف لمدة 30 ثانية ثم جسّيه، إذا كنت راضية عن مستوى الدفء ضعيه على الأنف والمناطق المحيطة به، ومن الممكن أيضًا أن تستخدمي وعاءً بماء ساخن، ووضع منشفة فوق رأسك حتى لا يتسرب البخار إلى الهواء ويمكنك إضافة بعض زيت الأوكالبتوس إلى الماء فسيكون مفيدًا.

تناول مشتقات البروملين

وهو بروتين موجود في الأناناس ويمكن شراؤه من متاجر الأغذية الصحية والعلاج الطبيعي. يستخدمه الملاكمون والرياضيون للحدّ من الالتهابات بعد المباريات الخاصة بهم، وهذا دليل على أن له دورًا فعّالًا في تقليل التورم الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية ولكن يجب استشارة طبيبك قبل تناوله.

تناول الأطعمة الحارة

تُساعد على نظافة الممرات الهوائية داخل الأنف، ولكنها لا تناسب جميع الأشخاص، إذا كنت من محبي الأطعمة الحارة فيمكنك إضافة الكاري، الفلفل الحار والخردل في وجبة العشاء لمساعدتك على فتح الممرات الهوائية داخل أنفك.

المحلول الملحي

له دورٌ فعّالٌ في إزالة الانسداد من الممرات الهوائية التي تُسبّب التهاب الجيوب الأنفية، ويمكن استخدامه بشكل يومي، ويمكنك الحصول عليه من أقرب صيدلية لك ويمكنك أيضًا تحضيره في المنزل بأن تضعي نصف ملعقة صغيرة (2.5 جرام) من الملح ونصف ملعقة صغيرة (2.5 جرام) من صودا الخبز في كوب من الماء في درجة حرارة الغرفة، واستخدمي المياه المعدنية إن أمكن، إذا كنت تستخدمين ماء الصنبور قومي بتعقيمه واتركيه يبرد حتى يصبح فاترًا.

أمّا لاستخدام المحلول الملحي سواءً كان محلي الصنع أو تم شراؤه، فيجب استخدام حقنة الأذن المطاطية بالكامل والتي يمكنك شراؤها من الصيدلية، وصُبي المحلول في يدك واستنشقيه من كل فتحة أنف على حدة مع إرجاع الرأس إلى الوراء حتى يمر من خلال الممرات الأنفية والجزء الخلفي من الحلق وبمجرد أن تصل إلى فمك يمكنك أن تبصقي البقايا، لذا عليك استخدامه عند الحوض.

التخلُّص من أي شي يتسبّب في الحساسية من غرفه نومك

من المعروف أن الأعراض المصاحبة للحساسية تزداد بشكل كبير في المساء فتأكّدي من نظافة غرفتك وخلوها من الأتربة، خاصةً الوسائد والألحفة، وإذا كانت هناك نباتات من الممكن أن تسبب الحساسية من الأفضل التخلّص منها.

تجنُّب المضادات الحيوية بقدر المستطاع

معظم مشاكل الجيوب الأنفية فيروسية وليست جرثومية، لذلك لا تستخدمي المضادات الحيوية فى غالبية الحالات لأن المضاد الحيوى هو أفضل دفاع عن الجسم ضد البكتيريا ولكنه يجعلك أكثر عرضةً للإصابة بالفيروسات.

استشيري طبيبك عند استمرار الأعراض

إذا فشلت الوسائل الطبيعية في تحسين حالتك استشيري طبيبك، ليقوم بمسح للانسدادات الأنفية التي من الممكن أن تتطلب تدخلاً جراحيًا وعمل اختبار حساسية وإرسالك إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة إذا كانت مشاكلك أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى تأثير فعّال أكثر من المواد الطبيعية.