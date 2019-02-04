5 طرق طبيعية لتحفيز هرمون السعادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسة برازيلية حديثة أن هناك 10 هرمونات مسؤولة عن السعادة ضمن الجهاز العصبي للإنسان، ولكن أهمها هرمون السيروتونين، الذي يعمل على تحسين الحالة النفسية للإنسان ويجعله في مزاج أفضل.

واكتشف العلماء، من معهد كاردوزو المختص بالدراسات الاجتماعية والزوجية، مجموعة من الطرق التي تساعد على رفع مستوى هذا الهرمون في الجسم بطريقة طبيعية من دون تناول أدوية تحفز على ذلك، ونستعرض أهم تلك الطرق فيما يلي:

١- ممارسة الرياضة







يؤكد العلماء وجود علاقة وثيقة بين ممارسة الرياضة وهرمون السعادة، وأهم هذه التمارين هي السباحة والجري والمشي.

٢- ممارسة اليوجا







تخلص اليوجا الجسم من مشاعر التوتر والغضب وتحفزه على إفراز هرمون السعادة بحيث يشعر الإنسان بالسلام الداخلي والسعادة.

٣- تناول الحلويات





الأطعمة الغنية بالسكريات تحفز المخ على إفراز السيروتونين، وبالتالي مساعدة الجسم على التقليل من الضغط النفسي والاكتئاب، فتشعر المرأة والرجل بحالة من الرضا والسعادة.

٤- التفكير الإيجابي





الأفكار السلبية تتسبب في حدوث حالة مزاجية مزعجة، ولكن الإيجابية في التفكير تحسن هذا المزاج وتحفز هرمون السعادة.

٥- الخضوع لجلسات التدليك

جلسات التدليك لها فوائد كثيرة أهمها التخلص من التوتر والعصبية.



