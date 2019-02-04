مكونات مرطب كيو في

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كريم كيو في هو مرطب يعيد ملئ البشرة للمساعدة في إصلاح المناطق الجافة، ويعمل بشكل جيد على المناطق الجافة من الجلد مثل المرفقين والركبتين واليدين، ويوصى به لترطيب البشرة الجافة ، فهو يساعد على الحماية من الجفاف ويساعد على إحاطة الرطوبة الطبيعية من خلال العمل كحاجز وقائي، والصيغة الهيدروجينية 6 ، وهي عبارة عن تركيبة منخفضة التهيج خالية من العطر واللون واللانولين والبروبيلين جليكول، ومناسب لمشاكل الجلد مثل جفاف الجلد المتقشر، حكة الشتاء ، السماك ، جفاف الشعر ، التهاب الجلد ، ولتخفيف أعراض الأكزيما التأكسدية والصدفية، وهو مناسب لأنواع البشرة الحساسة .

مدى آمان مكونات كيو في

مرطب كيو في هو عبارة عن نظام كامل للتطهير والترطيب ، خالي من العطور، يحتوي الكريم نفسه على ملمس دهني طفيف عند تطبيقه لأول مرة ولكنه يمتص بسرعة كبيرة ويترك البشرة ناعمة لفترة طويلة، كما إنه يتمتع برائحة رائعة ولكنها لطيفة، وهذا المرطب يعمل على تجديد البشرة ويساعد على ترطيب المناطق الجافة، ويعتبر مرطب أمن تماما على البشرة حيث يجمع بين المكونات الطبيعية مثل Enhanced PCa، و Avemide 15 ، ومركب فيتامين ب3 وزيت القرطم، للمساعدة على حماية وترطيب البشرة الحساسة، والنتيجة هي بشرة أكثر وضوحا وأشد سلاسة وحيوية .

يجب أن يكون مفهوما أن الترطيب اليومي أمر حيوي للبشرة صحية، ولكن البعض يعتقد أنه كعادة مائلة جماليا، إن جلد الإنسان هو أكبر عضو في الجسم ويتطلب اهتماما منتظما بالبقاء صغيرا وخاليا من العيوب وصحيا .

العناية بالبشرة

يجب أن يكون استخدام المستحضر والمرطب بانتظام جزءا من أي نظام جيد للعناية بالبشرة، يجب اختيار مستحضر يحتوي على الكثير من الفيتامينات مع عامل حماية من الشمس من أجل حماية بشرتك خلال النهار، أيضا استخدام المستحضرات التي هي خالية من أي مواد كيميائية تضر البشرة، مثل كوميدوغينيك فهي لن تسد المسام ، كما يساعد فيتامين أ وفيتامين ب 5 على زيادة الحزم وبناء مستويات الرطوبة للجسم، وتساعد فيتامينات C و E المضادة للأكسدة على حماية البشرة الجديدة ومحاربة تلف الجلد، وتساعد واقيات الشمس من نوع PABA-Free SPF 15 على منع الخطوط والتجاعيد المبكرة .

كيفية ترطيب الجسم

أهم الأوقات لاستخدام المرطب هي بعد الاستحمام أو الحلاقة أو التقشير، وبالنسبة للبعض قد يحتاج الترطيب مرتين في اليوم، والترطيب بعد الاستحمام مهم جدا لأن الماء الساخن يزيل جميع الرطوبة والزيوت من الجلد، ويتركها جافة تماما، وفي حين أن الماء الساخن قد يكون مريحا، إلا أنه أيضا يدمر بشرتك، لذلك يجب ترطيب بشرتك بعد الاستحمام مباشرة، كما يساعد الترطيب البشرة على البقاء على قيد الحياة، وبشرتك مثل وجهك وأذنيك وعنقك وصدرك حساسة جداً للتغيرات البيئية وهي أكثر مناطق الجسم المعروفة شيوعاً في الإصابة بسرطان الجلد، وهذه المناطق من الجلد أيضا تسر الخلايا بسرعة أكبر من الأجزاء الأخرى من الجسم ، وبالتالي تحتاج إلى ترطيب نفسها، مما يسمح لخلايا الجلد الأصغر أن ترتفع إلى السطح، أيضا فإن تأثير التدليك الذي يستخدم عند تطبيق غسول يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتوليد خلايا جديدة .

كما يعمل الترطيب على تقليل مشاكل البشرة، حيث يمكن أن يقلل الترطيب اليومي من فرصة حدوث جفاف شديد أو دهون، وكلا منهم يسببان حالات جلدية شائعة مثل حب الشباب، كما أن استخدام مرطب يخفي عيوب البشرة، وذلك لأن الترطيب يميل إلى جعل الجلد له لمعان طفيف، وأولئك الذين لديهم أي لون أو دباغ ذاتي يخرجون لوناً مختلفاً من البشرة .

نصائح للحفاظ على توهج البشرة

1- مراقبة درجة حرارة الماء، الاستحمام الساخن والساونا ليست جيدة لبشرتك، فالدش يجب أن يكون لفترة قصيرة من الوقت مع الماء الدافئ، وسترى الفرق في بشرتك .

2- التجفيف، قم بتجفيف بشرتك برفق بدلاً من فرك بشرتك، وترطيبها على الفور، وعن طريق ترطيب بشرتك الجافة سوف تحتفظ بمزيد من الرطوبة .

3- شرب المزيد من الماء، فالرطوبة التي يتلقاها جلدك تأتي أيضا من جسمك، وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء كل يوم سيساعدك في ترطيب بشرتك .

4- استخدمي الصابون والمنظفات المعتدلة، مثل الصابون والشامبو الذي يحتوي على زيوت طبيعية للحفاظ على جلدك، قومي بالبحث عن منظف خفيف خالي من العطور يحتوي على معادن الألوة والفيتامينات .

5- استخدم المرطب إذا لزم الأمر ، يمكن للمرطب إضافة الرطوبة المطلوبة في الهواء إذا قمتي باستخدامه دون الحاجة .

6- امنح اهتمامًا إضافيا لليدين، حيث تظهر الأيدي تأثيرات البيئة الجافة أكثر من أي جزء آخر من الجسم، ويجب تطبيق كريم اليد بعد كل غسل لليدين .

7- ارتداء ملابس واقية من الشمس عندما تكون في الهواء الطلق، فلن ينقذ بشرتك أكثر من حمايتها من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، واستخدمي واقي من الشمس .

8- ضع بلسم الشفة بانتظام، مع كون مرطب الشفة جاهزا يجب تطبيقه بشكل متكرر، حيث يساعد على شفاء الشفاه الجافة المتشققة، ويوصي خبراء الأمراض الجلدية باستخدام بلسم الشفاه الذي يحتوي على SPF لا يقل عن 30، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل علامات الشيخوخة وسرطان الجلد على الشفاه .