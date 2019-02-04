شد ترهلات الجسم بوصفات فعالة

أسباب ترهّلات الجسم عديدة ومتنوّعة بين اتّباع الحميات القاسية، الحمل والولادة. لشد ترهلات الجسم وبعيداً عن الكريمات التي تدّعي بأنّ نتائجها مبهرة، لكنّها في الواقع لا تحرز أيّ تقدّم، يمكن اللّجوء إلى وصفات طبيعيّة لشد ترهلات الجسم أو التخفيف من حدّتها:

- وصفة البنّ وزيت الزيتون لشد ترهلات الجسم

واحدة من أقوى الوصفات لشد ترهلات الجسم، كما تعمل بشكل فعّال على إزالة خلايا الجلد الميت.

مكوّناتها:

• ملعقتان كبيرتان من البنّ.

• ¼ كوب من زيت الزيتون.

يمزج البنّ مع زيت الزيتون جيّداً، ويوزّع المزيج على المناطق التي تعاني من الترهّل مع التدليك لمدّة لا تقل عن 10 دقائق. تغطّى المنطقة المترهلة بأوراق المطبخ النايلون Cling Film لمدّة ساعة و ½ قبل الشطف بالماء البارد.

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- وصفة بياض البيض وزيت الزعتر لشد ترهلات الجسم

مكوّناتها:

• 10 قطرات من زيت الزعتر.

• بياض بيضة.

يخفق البيض أوّلاً حتى تتكوّن رغوة، ثمّ تضاف قطرات زيت الزعتر. يقلّب الخليط جيّداً، ثمّ يفرد على الأماكن المترهّلة لمدّة لا تقّل عن ساعة كاملة قبل الشطف بالماء الفاتر.

ولمزيد من النتائج الإيجابيّة، تكرّر الوصفة 3 مرّات أسبوعيّاً.

- وصفة الزنجبيل والجلسرين

مكوّناتها:

• 3 ملاعق كبيرة من مبشور الزنجبيل.

• 3 ملاعق كبيرة من كريم الجلسرين.

• ملعقتان كبيرتان من خلّ التفّاح.

• ملعقة كبيرة من زيت اللّوز.

• ملعقة كبيرة من ماء الورد.

• كوب من الماء.

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توضع كميّة الزنجبيل المبشور في وعاء على النار مع الماء حتى الغليان لمدّة 15 دقيقة. يصفّى الماء من الزنجبيل، ثمّ تضاف له بقيّة المكوّنات للحصول على قوام سميك. تفرك المنطقة التي تعاني من الترهّل بكميّة من المزيج لمدّة 5 دقائق، ثمّ تترك لساعتين قبل الشطف بالماء. تكرّر الوصفة 4 مرّات أسبوعيّاً.