5 عوامل غير شائعة تسبب الربو

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إذا كنت مصابًا بالربو، فأنت تعرف مدى صعوبة تنفسك أثناء الطقس البارد أو الرياح الموسمية، ومع ذلك فإن التلوث والغبار والظروف الجوية ليست هي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى الربو.

إذا كنت ترغب في منع نفسك من نوبة الربو التالية، فتجنب هذه العوامل غير الشائعة:

- السمنة:

إذا كنت بدينًا، فأنت بالفعل في خطر أعلى للإصابة بنوبات الربو، ووفقاً للأطباء فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم رئة موسعة لا تسمح لهم بأخذ أنفاس صغيرة مما يجعلهم عرضة للتهيج ويؤدي إلى نوبات الربو.

- الصراصير:

يمكن أن يحدث الربو بسبب الحساسية، وتحتوي الصراصير على بروتين في أجزاء الجسم واللعاب والفضلات يمكن أن تسبب الحساسية، فإذا كنت مصابًا بالربو يجب أن تبقي منزلك خاليًا من الصراصير قدر الإمكان.

- اللدائن المنزلية:

لا تتجنب فقط استخدام المواد البلاستيكية للمساهمة بدورك في تحسين البيئة، ولكن أيضًا لأنها قد تكون السبب في نوبة الربو التالية، إذا كنت تعاني من هذا المرض.

- الخنفساء:

الخنافس تطلق سائلًا برتقاليًا كآلية دفاعية وعندما يختلط السائل مع الهواء يمكن أن يحرض الربو.

- الحيوانات الأليفة:

إذا كنت مصابًا بالربو، فعليك التخلي عن حبك تجاه حيوانك الأليف، وفقًا لعدة دراسات فإن فراء حيوانك الأليف، والخلايا الميتة، واللعاب ..كل ذلك يحمل كل شيء بروتينًا يمكن أن يزيد من حدة مشكلة الربو.