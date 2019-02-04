شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالموز.. هيخسسك وينظم سكرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لون قشرته الخلاب، وطعمه الذي يفضله الكثيرون كبارا وصغارا يجعله يتربع على عرش أفضل أنواع الفواكه التي تتمتع بشعبية كبيرة، فالموز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والتي تجعله من الفواكه المفيدة لصحتك ولصحة أسرتك، وهذه الفوائد سنتعرف عليها خلال هذا التقرير، وذلك وفقا لموقع " food.ndtv".

ونظرا لاحتواء الموز علي نسبة عالية من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، والألياف وبعض الفيتامينات الهامة للجسم، فهذا يجعله من أهم الفواكه التي ينصح بتناولها للحصول على فوائدها، وذلك وفقا للتقرير المنشور، والذي قدم أهم فوائد الموز، ومنها:

-تنظيم نسبة السكر بالدم والحد من ارتفاع بشكل كبير، وذلك يرجع إلى نسبة عالية من الألياف.

- احتواء ثمرة الموز علي نسبة عالية من الألياف يجعله تحد من الإصابة بالعسر الهضمي، وهذا يتسبب في تحسن عملية الهضم.

-نظرا لاحتواء الموز علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة بالسرطان، وتساهم بشكل كبير تقوية الجهاز الهضمي.

- من أفضل أنواع الفواكه التي تساعد على شعورك بالشبع لفترات طويلة، وهذا يجعله من أفضل الأطعمة التي تساهم في تقليل الوزن والحصول على الوزن المثالي.