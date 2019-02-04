فوائد القلقاس للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 فبراير 2019 04:38 مساءً - هل تتردين في إعطاء طفلك القلقاس مخافة تعرضه لعسر هضم، لكن هذا الهاجس بعيد كل البعد عن فوائده الصحية؛ لذا فاحرصي على تقديمه له في وجباته، وهو كما يقول الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة الذي يطالب الأمهات بالحرص على تناول أطفالهن القلقاس؛ لأنه يحتوي على هذه الفوائد.

1. يساعد على توازن السكر في الدم: للأطفال الذين يستهلكون الغذاء مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم لديهم فرص أقل من الإصابة بأمراض القلب والسكري؛ لأنه يحتوي على كمية كافية من العناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والثيامين والفوسفور والريبوفلافين والنياسين وفيتامين C للحفاظ على صحة جيدة.

2. يحسن صحة الجهاز الهضمي: يحتوي جذر القلقاس على نسبة عالية من الألياف، وهو مصدر أساسي لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

3. يساعد على الوقاية من السرطان: تحتوي جذور القلقاس على مادة البوليفينول التي تعتبر مانعاً للخلايا السرطانية.

4. يمنع أمراض القلب: يحتوي جذر القلقاس على كمية لا بأس بها من النشا والألياف الغذائية، التي تمنع من الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية .

5. يعزز مناعة الجسم: تلعب جذور القلقاس دوراً حيوياً في زيادة مناعة النظام.

6. يعزز الدورة الدموية: يعمل القلقاس على تقليل تخزين الدهون، وبالتالي هذا يحافظ على الأوعية الدموية بأن تكون بصحة جيدة خالية من أي انسداد.

7. يعزز صحة الجلد: يحتوي على العديد من الفيتامينات، فيتامين (أ) وفيتامين (هـ) ومضادات الأكسدة، ومن المعروف أن هذه الفيتامينات، جيدة لتجديد الخلايا التالفة والحد من التجاعيد والعيوب على الجلد.