باسم سمير يوضّح تأثير مشاكل الفك السفلي على عملية التنفس

كشف الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا أن مشاكل الفك السفلي لا تقتصر على جمال الإنسان ومظهره الخارجي فقط، حيث أن أي تشوه في هذه المنطقة من الوجه يؤثر على عملية المضغ والتحدث ويعيق التنفس بشكل سليم، ما يدفع البعض إلى اللجوء لجراحة تجميلية لعلاج هذه الحالة والتخلّص من تأثيراتها الجانبية المزعجة والمحرجة.

وأوضح لـ"العرب اليوم" أن جراحة تجميل الفك السفلي هي عبارة عن إجراء عملية تجميل بهدف تصحيح مجموعة واسعة من العيوب الهيكلية التي تؤدي إلى ظهور مساحة واسعة بين الأسنان العلوية والسفلية عند إغلاق الفم.

وأكد أن النتائج المطلوبة تظهر بعد العملية ويتحسن الشكل الخارجي بفعل الحصول على فك متناسق والتمكن تباعًا من المضغ جيدًا والتحدث بسلاسة، مع إغلاق الفم والشفتين بصورة جيدة ومن دون عناء.

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