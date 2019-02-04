ركوب الدراجات يحسن صحة القلب ويقوي العضلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة دنماركية حديثة أن ركوب الدراجات يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويجنب الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات وضغط الدم المرتفع.

وتوصلت الدراسة، التي أجريت على مدار 14 عاما بمشاركة 30 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و93 عاما، إلى أن ركوب الدراجات يساعد على تقوية عضلات القلب والساق والذراعين وخسارة الوزن الزائد، كما أنه يعزز الصحة بتقليل مستويات الدهون في الدم التي تتسبب في انسداد الشرايين، بحسب موقع قناة "تايمز ناو نيوز" الهندية.



وأوضح القائمون على الدراسة أن ركوب الدراجات من أسهل التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها، حيث يمكن استخدامها في الذهاب إلى السوق على سبيل المثال.

ويعد ركوب الدراجات مناسبا لجميع الأعمار، حيث يتطلب مستوى طاقة منخفضا، فضلا عن أنه ممتع ويمكنه أيضا مساعدتك في قضاء وقت عائلي أكثر إثارة، علاوة على أنه يساعدك في التخلي عن حياة الجلوس التي تعد من أهم أسباب الإصابة بالأمراض القلبية على المدى الطويل كبديل للمواصلات العامة بدون الحاجة إلى إهدار مزيد من الوقت أو المال.

ووجدت دراسة سابقة عن ركوب الدراجات أن الأشخاص الذي يستخدمونها كوسيلة انتقال للوصول إلى العمل أقل عرضة مرتين أو 3 مرات إلى التلوث الجوي مقارنة بهؤلاء الذين يذهبون إلى العمل بسياراتهم.

