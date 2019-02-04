10 أسباب لضعف عضلة القلب.. السمنة والسكري أبرزها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يؤدي ضعف عضلة القلب إلى إضعاف قدرة القلب على ضخ الدم لبقية الجسم وفي بعض الحالات ينتج عنه مرض فشل القلب.

ويقول الدكتور محمود طنطاوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في مصر، لـ"العين الإخبارية"، إن ضعف عضلة القلب هو تغير غير طبيعي في العضلة يجعلها أكثر سماكة، ومن ثم يقلل من قدرة القلب على القيام بوظيفته الأساسية.

ويشير إلى وجود عدة أسباب تزيد من احتمالات ضعف عضلة القلب منها: المعاناة من ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة، مرض السكري، مشاكل الغدة الدرقية، العوامل الجينية، وجود مشاكل في صمامات القلب.

وهناك أيضا السمنة، ومضاعفات الحمل، وتناول الكحوليات لسنوات طويلة، والتعرض لعلاج كيماوي أو إشعاعي، ونقص الفيتامينات الأساسية في الجسم مثل فيتامين B1.

ويقول الدكتور محمود طنطاوي إن من المؤسف أن أعراض ضعف عضلة القلب لا تظهر على المريض إلا في الحالات المتقدّمة من المرض، فيبدأ في الشعور بمشاكل في التنفس والإرهاق مع أقل مجهود، وتورم القدمين والسعال وألم الصدر، وأحيانا الإغماء وغيرها من المشاكل.

وينصح باتباع نمط حياة صحي لتجنب أمراض القلب عن طريق تناول الطعام الصحي، وتجنب الدهون المشبعة والسكريات الزائدة، والكحوليات والتدخين، إضافة لممارسة الرياضة بشكل دوري، ويضيف أنه عند اكتشاف المرض لا بد من الحرص على تناول الدواء في موعده، وتجنب أي من الممارسات الضارة التي يمكن أن تؤدي لحدوث الجلطات.

ويشير إلى أن هناك بعض الحالات تحتاج إلى أجهزة خاصة بالقلب تساعد على ضبط نبضاته، وقد يحتاج البعض للتدخل الجراحي لإجراء عملية زراعة قلب.