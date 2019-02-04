انت الان تتابع موضوع خلطة ساره العجمي للتخسيس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

عندما يتعلق الأمر بتناول طعام صحي ، يفكر الناس في أشياء كبيرة ، مثل تناول المزيد من الفواكه والخضار ، وقطع السكر ، وتناول كميات صغيرة. تأكد من فهمك لأربعة أحجار الزاوية في اتباع نظام غذائي صحي والتغذية .

الفيتامينات و المعادن

تستخدم الفيتامينات والمعادن كإنزيمات ومحفزات للتغيرات الكيميائية الأخرى في الجسم ، وبدونها يمكن أن نواجه مشاكل حادة بعد نقص فيتامين على المدى الطويل ، نجد أن معالجة الأطعمة والطهي يميل إلى إزالة بعض الفيتامينات والمعادن وهذا هو السبب في تناول بعض الأطعمة النيئة واستخدام الفيتامينات التكميلية أمر مهم .

مضادات الأكسدة

المواد المضادة للأكسدة تعمل على تحييد الجذور الحرة في الجسم ، ويتم إنتاج الجذور الحرة بشكل طبيعي من قبل الجسم لأنها تحرق السعرات الحرارية أو تدخلها السموم في بيئتنا ، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الجسم ، مثل تلك الموجودة في أشياء مثل الكحول يمكن أن تكون مدمرة للجسم بشكل خاص ، ويمكن أن تتراكم وتتسبب في أضرار طويلة الأجل للجسم بأكمله ككل ، ومضادات الأكسدة لا تتخلص منها بالضرورة لكنها تمنع الجذور الحرة من إلحاق الأذى .

سترول النبات

يحكم الجسم البشري الهرمونات ، بغض النظر عن الجنس أو السن ، تُصنع هذه الهرمونات من الكولسترول و سترول النباتي وبعض الفيتامينات والمعادن ، وبدون سترول النبات يُمكن أن تكون الهرمونات الخاصة بك في نهاية المطاف خارج التوازن وهذا يمكن أن يكون له تأثيرات ضخمة على صحتك العامة .

السكريات

المقصود بالسكريات هنا ليس السكر الأبيض المكرر الذي تفكر به على الفور ، حيث يحتوي حليب الثدي على سبعة أنواع من السكريات المعروفة ، وتستخدم أجسامنا هذه المغلفات اللاصقة للسماح للخلايا بالتحدث لبعضها البعض ، فالخلايا التي تتعرض للهجوم وهي غير صحية أو تحتاج إلى إصلاح لديها أكثر من التحدث عن الخلايا السليمة ، لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض غير صحية أو يعانون من أمراض معينة أن يستفيدوا أكثر من الكميات الكبيرة .

إن دمج هذه الأحجار الأساسية وضمان أن نظامك الغذائي جيد وصحي ومفيد قد يكون صعباً إذا لم يكن لديك الكثير من المعرفة والفهم للتغذية ، ويمكن أن يساعدك استشارة خبير التغذية الذي حصل على درجة الماجستير في ممارسة الصحة العامة على فهم أحجار الزاوية بشكل أفضل ، بالإضافة إلى إنشاء نظام غذائي صحي يمكنك المحافظة عليه والاستفادة منه .

تغيير طريقة تناول الطعام هو بداية جيدة لحياة أكثر صحة ، ومع ذلك فمن الأهمية أن تضمن أن الطريقة التي تغير بها نظامك الغذائي تُقدم كل ما تحتاجه لكي ينمو جسمك .

فريق سارة العجمي للعمل التطوعي

ما إن أينعت فكرة تكوين كيان يُعنى بالصيدلة كمهنة ومهمة مجتمعية حيوية في رأس الصيدلانية سارة العجمي حتى بادرت إلى العمل بلا وهن ، فسلكت الطريق لبلوغ الهدف عبر إشهار فريق (صيدلي ولي بصمة) الذي استغرق جهد عام كاملاً ليحمل هموم أبناء المهنة ويسعى للقيام بالمسؤولية المجتمعية المناطة بهم .

كيف ولدت فكرة مجموعة (صيدلي ولي بصمة) التطوعية

لقد كانت المجالات الصحية تزدهر بالعمل التطوعي والتثقيفي مع غيابه في الكيان الصيدلي حتى تبلورت فكرة تأسيس المجموعة وبعد اشهارها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتشهد من خلالها تطورات ونقلات نوعية وهي اول مجموعة تطوعية للصيادلة في الكويت وهي اول مبادرة لانطلاق فريق (صيدلي ولي بصمة) لخلق مجتمع مثقف واع دوائياً .

ما الهدف من تأسيس مجموعة العمل التطوعي لسارة العجمي

المجموعة التطوعية تمثل المهنة وتخدم المجتمع من خلال تثقيف وتطوير وتعليم افراده كيفية التعامل مع الدواء بالإضافة الى تطوير ودعم التعليم الطبي المستمر لدى الصيادلة لرفع مستوى الجودة في الخدمات الصحية ، بالإضافة الى زيادة ثقة المجتمع بمهنة الصيدلي ورسالتها السامية من خلال مد جسور التواصل مع فئات المجتمع لإيصال المعلومة ونشر الثقافة الدوائية الصحيحة والتعريف بالمهنة الصيدلية لطلاب ما قبل المرحلة الجامعية بطرق مبتكرة .

خلطة شاي التخسيس لسارة العجمي

هذا الشاي عبارة عن خلطة قوية من بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخسيس والنحافة ، وهو عبارة عن عبوة بها 50 فلتر ، ويبلغ سعر هذه العبوة 5 دنانير ، ويتكون هذا الشاي من الشمر ، الزعتر ، السنامكي ، زهرة البنفسج ، الكمون ، مرمرية و إكليل الجبل ، ويُرجى عدم تناوله في حالات الحمل والرضاعة أو عند وجود مشاكل صحية .

نظام رجيم التفاح الأخضر لسارة العجمي

فوائد التفاح الاخضر للجسم يُعد التفاح من أكثر الفواكه الغنية بالحديد ، كما انه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم ، وبالإضافة لجميع الفوائد التي يحتويها التفاح فهو يتميز بميزة هامة وهي أنه من أفضل الأطعمة الغذائية قليلة السعرات الحرارية ، وهذا يجعله غذاء مفضل لكل من يرغب في اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن وثباته ، مع إمكانية الحفاظ على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم ، كما أن التفاح بجميع أنواعه يعد من أهم الأطعمة المحاربة للسرطان ، لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة نمو الخلايا السرطانية .

فوائد التفاح الاخضر للجسم

يحتوي التفاح الاخضر على فيتامين ب ، فيتامين ج ، بالإضافة إلى العديد من العناصر والمعادن الاخرى ، وأشهرها البوتاسيوم والمنجنيز ، والنحاس والعديد من المعادن التي يحتاج إليها الجسم .

كما انه يحتوي على كميات كبيره جداً من الحديد ، الذي يحتاج إليه الجسم وذلك للتفاح بشكل عام ، والتفاح الاخضر بالخصوص .

يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الغير مرغوب فيه الزائد ، لعدم احتوائه على العديد من السعرات الحرارية .

يساعد الجسم على التخلص من السموم والمواد الضارة ، فهو يساعد في التخلص من أعراض فقر الدم ، وسوء التغذية .

يعاني الشعر كثيراً بسبب سوء التغذية ، وفقد الجسم للعديد من العناصر الغذائية الهامة ، وتناول التفاح الاخضر باستمرار يساعد الجسم في تعويض ما يفقده مما يساعد على تقوية الشعر ، واحتفاظه بصحته وحيويته ومظهره الجذاب .