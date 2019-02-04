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تم إطلاق عدسات لنس مي Lens ME من المملكة وتعتبر واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال العدسات الطبية والتجميلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط .

تعتبر لنس مي العلامة التجارية الرائدة في المملكة في أكثر من 4800 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد ، وهذا هو ما يجعلها تصل إلى أعلى مبيعات في مجال العدسات .

رسالة لنس مي إلى عملائها

انطلاقاً من إيماننا بإنتاج وتقديم أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لا يخدمنا فقط كعمل تجاري ، بل إنه يعمل أيضًا على منح عملائنا رؤية أفضل للجمال أيضًا ، من ذلك نحرص على الحفاظ على توفير العدسات الطبية والتجميلية في أفضل تدابير السلام .

وبفضل الألوان التي اخترناها واستخدمنا أحدث التقنيات والمواد ، فإن عدسات لنس مي هي الأفضل في عالم العدسات وتعتبر الخيار الأول لعشاق الجمال ، ومن أهم ما يميز العدسات لنس مي Lens ME إلى العالمية هي المعايير الواضحة والصحية فيما يتعلق بكيفية استخدامها .

الوان عدسات لنس مي Lens ME

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن احلى الوان عدسات من نوع لنس مي للحصول على عيون ملونة في مناسباتهم الخاصة ، فالبعض منهن يلجأ إليها لتقوية نظرهن والتخلص من النظارات الطبية والبعض الأخر يستخدمها لإضافة لمسة جمالية لإطلالتهن .

وفي رحلة البحث عن أحلى الوان عدسات من نوع لنس مي ، يجب في البداية تحديد الألوان المناسبة لكي كي تكتمل إطلالتك فلكل بشرة احلى الوان عدسات ملونة التي تتناسب معها .

كما تختلف الألوان وفقًا للون العين الأصلي لذلك عملت لنس مي على كسب راحة وثقة عملائها من خلال توفير الألوان المناسبة وفقًا لاختلاف الأذواق .

كيفية اختيار لون العدسات المناسب من احلى الوان لنس مي

تلجأ الكثير من ذوات البشرة الفاتحة إلى ارتداء العدسات الملونة ذات الألوان الفاتحة لكى تتناسب مع بشرتهن ، مثل الأخضر والأزرق بمختلف درجاتهم ، كما ننصح أيضًا بتجربة اللون الرمادي في العدسات اللاصقة فحتمًا سيكسب إطلالة رائعة .

اما عن أسماء احلى الوان عدسات من نوع لنس مي المناسب للبشرة الفاتحة فنجد منها Gray ، sky blue ، mist و caff .

وأكثر ما يناسب البشرة القمحية من الوان العدسات الملونة في الألوان المتوسطة الدرجة مثل البني والعسلي والبندقي ، فهذه الألوان تبدو طبيعية أكثر ومتناغمة مع لون البشرة فكثيرًا ما ينصح خبراء التجميل أصحاب البشرة القمحية بالابتعاد عن الألوان الزرقاء في العدسات لأنه يبدو مصطنعاً ، ومن احلى الوان عدسات من نوع لنس مي الملائمة للبشرة القمحية هي Honey، caramel .

وتتناسب درجات البنيات والأخضر بدرجاته مع ذوات البشرة السمراء ، كما يمكنهم تجربة اللون الرمادي لإطلالة جريئة ومثيرة ، ولكن ننصح دائمًا بالابتعاد عن اللون الأزرق ، وتتوافر احلى الوان عدسات من نوع لنس مي لأصحاب البشرة السمراء في هيئة Olivin، brown ، Caffe، Honey و caramel.

وأخيرًا بالتزامن مع اختيار لون العدسات المناسب لكِ ، يجب الحرص على اختيار نوع العدسات الجيد والذي يعتمد على تقنيات حديثة وجودة عالية حتى لا تؤذي عينيك ، مع مراعاة حسن استخدامها واتباع الارشادات الصحية لاستخدامها .

تحذير الهيئة العامة للغذاء والدواء

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدسات لاصقة مقلدة للعلامة التجارية لنس مي (Lens me) للاستخدام اليومي ، وأوضحت الهيئة ، أن سبب التحذير وجود منتجات مقلدة للمنتج الأصلي في الأسواق المحلية ، ولفتت الهيئة إلى أنها تواصلت مع الممثل القانوني للمنتج الأصلي ، وبعد دراسة الفروقات بين المنتج الأصلي والمقلد تم إثبات حالتي الغش والتقليد .

وذكرت أن استخدام العدسات اللاصقة المقلدة غير آمن ويزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات ميكروبية ، وتقرحات أو خدوش بالقرنية ، واحمرار وحكة بالعين .

أسعار عدسات لنس مي 2019

تأسست الشركة الناتجة لعدسات لنس مي في المملكة ، وتعتبر من أرقي الماركات الرائدة بالمملكة ، حيث تعد عدسات لنس مي من أكثر الماركات انتشارا في الشرق الأوسط ، وتمكنت من توسيع انتشارها حتى وصلت لحوالي أكثر من 4000 وحدة توزيع لها في بلاد كثيرة ، وأصبحت في ذلك الوقت عدسات لنس مي هي الأكثر مبيعاً بالمملكة العربية السعودية .

ومن الممكن طلب العدسات من جميع أنحاء العالم ، عن طريق طلبها من مواقع التسوق الإلكتروني التي تهتم بالعدسات اللاصقة ، كما يمكن طلبها من الموقع الرسمي للشركة المُصنعة ، ويتراوح سعر العدسات ما بين 150 ريال إلى 200 ريال سعودي .

ومن الممكن أن يختلف سعرها من محل لآخر، وذلك تبعاً للموقع الإلكتروني الرسمي لعدسات لنس مي الذي يقوم بطرح العدسات بسعر 150 ريال سعودي ، أما العدسات الطبية اللاصقة فتصل لحوالي 160 ريال سعودي .

أهم النصائح للعناية بعدسات لنس مي اللاصقة الملونة

لابد من استخدام محلول معروف لتعقيم العدسات ، والابتعاد بشكل نهائي عن المحاليل الغير معروفة ، ويجب تغيير المحلول كل يومين إذا لم تستخدم العدسات لفترة طويلة .

عند التعامل مع العدسات لابد من غسل اليدين بصابون مضاد للبكتريا وخالي من الكحول ، وتجفيفها بمنشفة تخلو من الوبر كي لا يعلق الوبر بالعدسات .

يلزم بالمحافظة على أظافرك نظيفة قدر الإمكان والحرص على تقليمها بشكل دوري ، كي لا تتلفي العدسات اللاصقة أو تصاب بأي خدوش عند الإمساك بها ووضعها أو إزالتها من العين .