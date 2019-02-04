شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للتخلص من النحافة الشديدة في وقت قصير والان مع التفاصيل

يسعى كل شخص للوصول إلى الوزن المثالي سواء عبر فقد الكيلوجرامات الزائدة أو اكتساب البعض منها للوصول إلى القوام المثالي، في حين يعاني البعض من أمراض تؤدي إلى النحافة الشديدة والتي تحتاج لتدخل طبي لعلاجها حتى لا تؤدي لمشاكل أكثر خطورة، وفقا للعين الإخبارية.

ويقدم دكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة بالقاهرة،" 7 نصائح تساعد على زيادة الوزن والتخلص من النحافة الشديدة خلال وقت قصير دون الإضرار بصحة الجسم وهي:

1.الحرص على تناول الوجبات الثلاث يوميا لزيادة كمية السعرات التي تدخل للجسم خلال اليوم، حيث يؤدي تفويت وجبة الإفطار أو العشاء لفقد نحو 500 سعر حراري على أن تتضمن أطعمة صحية ومفيدة مثل العصائر والخضراوات والبروتين والفواكه ومنتجات الألبان والأسماك.

2. تناول كميات كبيرة في كل وجبة بحيث تزيد عن كمية السعرات التي يحتاج إليها الجسم يوميا وهناك أطعمة تساعد على اكتساب سعرات أكثر مثل النشويات كالأرز فالكوب الواحد يحتوي على 190 سعرا حراريا، وكذلك الأسماك الدهنية التي تحتوي على 350 سعرا حراريا وكذلك المكسرات والجبن وغيرها من الأطعمة الغنية بالسعرات.

3.عدم شرب الماء قبل تناول الطعام حتى لا تمتلئ المعدة بالماء مما يجعلك تتناول كمية أقل من الطعام.

4. تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.

5.تناول الحليب كامل الدسم للحصول على البروتينات والدهون الصحية التي تساعد على اكتساب الوزن.

6.اتباع نمط حياة صحي بعيد عن التدخين والكحوليات والحصول على قسط كافٍ من النوم يوميا لا يقل عن 8 ساعات.

7.الذهاب إلى صالات الرياضة وممارسة تمارين رفع الأثقال التي تساهم في بناء العضلات وزيادة الوزن من خلال الكتلة العضلية.