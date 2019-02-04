أكبر معمرة في مصر تتبرع بكل ما تملك للفقراء

قرّرت أكبر مُعمرة في مصر، البالغة من العمر 105 أعوام، التبرع بكل ما تملك من نقود لصالح صندوق "تحيا مصر"، الذي يهدف إلى دعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية.

وقالت فهيمة علي إبراهيم، في لقاء تلفزيوني، السبت، إنها من مواليد 1913، وإنها كانت تزرع الأرض بنفسها، وتزرع اليوسفي والبصل الأخضر، والباذنجان، وغيرها من المحاصيل الزراعية.

وأوضحت أنها رأت الملك فاروق، والملك فؤاد، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الأسبق محمد نجيب، وكانت حينها بصحتها وتتاجر في السمن والجبن، مُشيرًا إلى أن لديها طلبين فقط، أولهم التبرع بـ"تحويشة العمر" البالغة نحو 30 ألف لصندوق "تحيا مصر"، وأن تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت أكبر معمرة في مصر، أنها أنجبت ولدين وخمس بنات، مؤكّدة أنهم كلهم يطيعون أمرها ولا يرفضون أي طلب لها، موضحة أنها كانت تحب الاستماع إلى عبد الحليم حافظ، ومنيرة المهدية، وتحضر حفلات المطربة الراحلة أم كلثوم، وكانت تستمع إلى محمد عبد الوهاب، وأنها كانت معجبة بشكل خاص بعميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي.

وكشّف نجلها، أن والدته لها 42 حفيد، بينهم أطباء ومهندسين ومدرسين، وفلاحين، موضحًا أن والده كان لا يرغب في شراء الأراضي، ولكنها هي التي صنعت كل ما هم فيه، مشددًا على أنها اشترت الأراضي التي يملكونها.

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