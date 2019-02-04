دراسة أميركية حديثة تُحذِّر المُوظّفين مِن "طعام العمل"

كشفت دراسة أميركية حديثة أن الأطعمة التي يتناولها الموظفون في أماكن عملهم تكون غير صحية في الغالب، سواء تعلّق الأمر بأطعمة تقدّمها المؤسسات مجانا أو بأخرى مشتراة من مقاصف الشركات، أو في المناسبات، فإذا كنت ممن يعتمدون على الأطعمة التي تتيحها الشركات لموظفيها، سواء مجانا أو بمقابل، فعليك أن تراجع سلوكك فورا.

وأظهر بحث بشأن ما تناوله أشخاص بالغون في عملهم على مدى أسبوع، أن شخصا من كل 4 تناول الطعام في العمل مرة أو أكثر، وكان بشكل عام مليئا بالسعرات الحرارية عديمة الفائدة والأملاح والدهون والسكر.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية"، أن تلك الأطعمة تشمل البيتزا والمشروبات الغازية والبسكويت والكعك والحلوى، مما أضاف ما يقرب من 1300 سعر حراري لغذائهم في الأسبوع.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، ستيفن أونيفرك، وهو باحث في مراكز التحكم في الأمراض ومكافحة البدانة في أتلانتا بولاية جورجيا: "أغلب تلك الأطعمة لا يأتي من مقصف أو آلات بيع، لكنه معروض مجانا في مناسبات اجتماعية واجتماعات، وهذا الأمر شكل مفاجأة بالنسبة إلينا".

واعتمد الباحثون على عينة ممثلة للموظفين على مستوى الولايات المتحدة شملت 5200 موظف، شاركوا في استبيان أجرته وزارة الزراعة بين عامي 2012 و2013، وسألهم عما تناولوه على مدى 7 أيام.

ووجد الباحثون أن 23 في المائة من الموظفين حصلوا على طعام في العمل، خلال الأسبوع، من بينهم 17 في المائة حصلوا على طعام مجاني و9 في المائة اشتروا ذلك الطعام.

ويوضّح فريق الدراسة أن الأطعمة المتاحة في مكان العمل سجّلت 48.6 نقاط على مقياس مؤشر الطعام الصحي لعام 2010، وهو نفس المعدل الذي تسجله مكونات قائمة الطعام في مطاعم الوجبات السريعة.

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