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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل القهوة على تنشط إنتاج حمض المعدة، الذى قد يؤدى زيادة إنتاجه إلى تهيج بطانة المعدة والتى من الممكن أن تؤدى إلى مشاكل أكثر خطورة على المدى البعيد إذا أٌهمل علاجها.

إذا كنت ممن يعانى من مشاكل فى المعدة مثل القرحة أو مرض الجزر الحمضى أو حرقة المعدة خاصة إذا زادت أعراضها بعد شرب القهوة يجب تجنبها والتأكد من الطبيب عما إذا كان شرب القهوة يمكن أن يؤثر على بطانة المعدة.



اضرار الافراط فى شرب القهوة

أضرار الإفراط فى شرب القهوة على المعدة

يتكون البن وفقا لموقع "livestrong" من العديد من المواد الكيميائية والمركبات، بما فى ذلك الدهون والكربوهيدرات والأحماض الأمينية والأحماض النباتية التى تسمى الفينول والفيتامينات والمعادن، ويعتقد أن العناصر التى تؤثر على صحة المعدة وبطانة المعدة هى مادة الكافيين وحمض الكلوروجينيك.

تحفز القهوة المعدة لإنتاج الحمض، وخلق بيئة أكثر حمضية، وعلى الرغم من أن تلك المادة الكيميائية لا يزال تأثيرها غير واضح إلا أن وفقا لتقرير نشر عام 1982 فى "أمراض الجهاز الهضمى” أوضح أن عددًا من المشروبات العالية المنتجة للحمض كان مسئولا باستمرار عن إنتاج حمض المعدة بما فيها المشروبات التى تحتوى الكافيين والسعرات الحرارية أو أى محتوى معدنى آخر.

ووفقا لبحث علمى آخر أثبت أن القهوة تسبب اضطراب الجهاز الهضمى المعروف باسم حرقة المعدة، والذى يحدث عندما تصبح العضلة العاصرة للمرىء ضعيفة وتسمح لأحماض المعدة بالرجوع إلى المرىء، يمكن أن يؤدى هذا إلى تلف الأنسجة ومرض الجزر المعدى المريئى، أو ارتجاع المرىء، على الرغم من أن هذا لا علاقة له ببطانة المعدة.

اضرار الافراط فى شرب القهوة على المعدة

أضرار القهوة على التهاب المعدة

التهاب المعدة هو التهاب يحدث فى بطانة المعدة، وتشمل أعراضه عسر الهضم، وحرقة المعدة، وآلام المعدة، والغثيان، والقىء ولون البراز الداكن.

شرب الكثير من القهوة قد يزيد من قابليتك للإصابة ببكتيريا الملوية البوابية، وقد يعمل التهاب المعدة على المدى البعيد فى التطور إلى قرحة فيما بعد وهى حالة أكثر خطورة.



تأثير شرب القهوة على المعدة

اضرار القهوة فى حدوث قرحة المعدة

قرح المعدة هى تقرحات تظهر فى بطانة المعدة، ولا يعتقد أن القهوة تسبب القرحة بشكل مباشر، ولكن تأثير القهوة على المعدة قد يؤدى إلى تفاقم القرحة الموجودة فى المعدة بالفعل من خلال تعزيز بيئة أكثر حمضية وإلحاق الضرر بالصحة العامة للأغشية المخاطية فى القناة الهضمية.

وخلص تقرير طبى آخر نشر فى عام 2004، أجرى على 10 أشخاص من متناولى القهوة اكتشف أن الأغشية المخاطية لمعدة شاربى القهوة كانت أكثر نفاذية، مما يشير إلى أن تلف حدث فى الأنسجة.