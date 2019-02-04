طريقة إعداد وتحضيرصدور الدجاج بخليط الاجبان والخردل

المقادير6 اشخاص

6 صدور دجاج مسحب

كوب ونصف جبن تشيدر مبشورة

3/4 كوب حليب كامل الدسم

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

3 ملاعق كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة طحين

ملعقة ونصف حبوب خردل

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

ملح وفلفل اسمر مطحون

طريقة التحضير

تبلي الدجاج بالملح والفلفل ومسحوق الثوم ثم ضعيها في صينية غير قابلة للالتصاق، واخبزيها في فرن متوسط الحرارة لمدة 20 دقيقة.

في اثناء طهي الدجاج ضعي الزبدة في مقلاة على النار حتى تذوب ثم اضيفي الطحين وقلبي حتى يتحول للون الذهبي.

ارفعي المقلاة من على النار واضيفي الحليب بالتدريج مع التقليب حتى يتكون خليط متجانس.

ضعي الخليط الى نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم اضيفي الجبن التشيدر، البارميزان، والخردل والملح والفلفل ورشة من مسحوق الثوم وقلبي حتى يذوب الجبن.

اخرجي الدجاج من الفرن ووزعي فوقه الصوص ثم ادخلي الصينية الفرن مرة أخرى لمدة 25 دقيقة وقدميها ساخنة.

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